¿Messi hincha de River? La respuesta de Leo

La Pulga respondió a los rumores que aseguran que es simpatizante del Millonario y no de Newell's.

Hace un tiempo, un ex compañero de las Inferiores de River de Lionel Messi aseguró que Leo "era hincha de River cuando era chico". Dos años antes, en la final del , La Pulga no había gritado con vehemencia su tanto ante el Millonario, por lo que la historia de su compañerito cobraba sentido.

Sin embargo, fue el propio Messi el que se encargó de desmentirlo. "Hubo una época en la que decían que era de River. Debe ser por cómo festejé el final del Mundialito, que yo medio que no lo festejé el gol y empezaron a decir que yo era hincha de River", comenzó diciendo el crack rosarino en una charla exclusiva con TyC Sports, y aseguró: "Fui siempre de y sigo siendo".

Por si quedaban dudas, Leo confirmó que sigue deseando ponerse la camiseta de La Lepra: "Eso no cambió, sigo pensando en jugar en Newell's. Me hubiese gustado jugar en el fútbol argentino, en general. Yo iba a la cancha siempre con mi viejo, he ido a la platea, a la popular, y ver lo que era eso era impresionante. Jugar un clásico de esos debe ser terrible".