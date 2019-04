Messi hasta bate récords siendo suplente

En LaLiga, el argentino ya marcó 24 goles empezando el partido desde el banco. El último, contra el Levante, sirvió para un título.

Lionel Messi parece estar decidido y preparado para adueñarse de todos los récords que pueda tener al alcance. Hasta ya bate récords como suplente. Sí, impensado. El mejor del mundo se destaca también cuando no le toca ser titular. Sus cifras son impresionantes: en , marcó 24 goles iniciando el encuentro sentado en el banquillo.

No hay otro jugador en este siglo que pueda superarlo en esta particularidad. Y eso que, como se sabe, al argentino pocas veces se lo vio fuera de los once iniciales: a él no le gusta descansar y tampoco permanecer abrigado entre los futbolistas que se acomodan cerca del entrenador cuando el balón está rodando.

En esta temporada, por primera vez desde mayo de 2013, jugó dos partidos seguidos entrando desde el banco: victoria frente al por 2 a 0 y triunfo contra el por 1 a 0, con su tanto, el gol que valió otro título para su trayectoria.

En este abril, empezando como suplente, se había destacado también ante el , ingresando en la segunda parte y festejando un gol para el 4 a 4 definitivo…