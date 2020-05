Leo Messi: "El fútbol no volverá a ser lo mismo tras el coronavirus"

El argentino reconoce que la pandemia le genera "mucha frustración"

Leo Messi asegura que el "el fútbol no volverá a ser igual" después de que pase la pandemia de coronavirus, y ha reconocido además que le crea una "frustración enorme" saber que mucha gente vio morir a sus familiares y amigos.

"A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos", dijo en una entrevista para El País Semanal.

El crack azulgrana confesó también que se ha visto muy afectado por la extraña situación creada por el COVID-19. "Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo".

Por último, Messi considera que el fútbol cambiará totalmente tras esta crisis y se generará una nueva situación global: "El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual", concluyó.