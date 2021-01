Messi expulsado, cuántos partidos se perdería con el Barcelona por la tarjeta roja contra el Athletic en la Supercopa

El argentino fue expulsado por un manotazo sobre Villalibre en la prórroga de la Supercopa y habrá que ver cómo es sancionado.

Leo Messi fue expulsado en la prórroga de la final de la Supercopa de España que enfrentaba a Barcelona y a Athletic. El argentino se enzarzó con Villalibre en una carrera hacia el área y soltó un manotazo que impactó en el jugador bilbaíno tirándole al suelo.

La acción en primera instancia no fue tan grave para Gil Manzano, quien avisado por el VAR, acudió a verlo a monitores y decidió expulsar a Messi.

Tarjeta roja para Messi por esta acción con Villalibre. #SupercopaDeEspaña pic.twitter.com/avNFTO22OY — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 17, 2021

Era la primera expulsión de Messi con el con la camiseta del Barcelona en 752 partidos, todo un récord.

Villalibre, el agredido, explicó su versión de los hechos: "A mí me ha parecido agresión clara, le metí cuerpo para que no siguiera adelante y se ha enfadado y me ha metido la mano en la cara”.

El jugador del Athletic añadió que “al final es normal, impotencia, ese minuto, es la frustración, dices levántate, no pasa nada… es normal y no pasa nada”.

Cuántos partidos le podían caer a Messi

Aquí se abre la especulación pues el Comité de Competición podría castigar con dureza al argentino, por lo que habrá que estar atento a su resolución.

Si se considera como agresión su expulsión en la acción con Villalibre supondría un mínimo de cuatro partidos. Si lo considera violencia en el juego sería un máximo de tres. Siempre el mínimo debería ser dos que empezará a cumplir en Copa

El artículo 98, como explica Ramón Fuentes en Iusport, indica que "agredir a otro, sin causar lesión, ponderándose como factor determinante del elemento doloso, necesario en esta infracción, la circunstancia de que la acción tenga lugar estando el juego detenido o a distancia tal de donde el mismo se desarrolla que resulte imposible intervenir en un lance de aquél, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos".

El artículo 123 indica que “producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará con suspensión de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

El acta: Expulsado por golpear a un contrario haciendo uso excesivo de la fuerza"

El acta del encuentro reflejó que "Messi fue expulsado por golpear a un contrario haciendo uso excesivo de la fuerza"

Cabe recordar que a Valverde, la pasada Supercopa por una entrada sobre Morata, recibió el castigo de un partido.

Cuándo los cumplirá

El reglamento de la Supercopa, en su artículo 56.8, indica que "la suspensión por partidos que sea consecuencia de la Supercopa de con independencia de su gravedad, implicará la prohibición de alinearse, actuar, acceder al terreno de juego, al banquillo y a la zona de vestuarios, en tantos aquellos como abarque la sanción por el orden en que tengan lugar, aunque por alteración de calendario, aplazamiento, repetición u otra cualquiera circunstancia, hubiese variado el preestablecido al comienzo de la competición".

De este modo Messi cumplirá sanción en los siguientes encuentros del Barcelona, empezando por el Cornellá en Copa y podría alargarse a los de Liga ante el , el Athletic y el en Liga, acorde al calendario del Barcelona.

Precedentes tras acciones similares

Hay varios casos que permiten adelantar la posible sanción que puede recibir el rosarino. La más clara se produjo en Segunda División a finales de noviembre, cuando Gregorio Sierra fue expulsado con roja directa tras entrar con excesiva intensidad y los brazos por delante. En aquella ocasión, el colegiado reflejó en el acta que el jugador fue expulsado por "golpear con el brazo en el cuello de un adversario sin estar el balón a una distancia de ser jugado y con uso de fuerza excesivo" y le cayeron dos partidos de sanción.

También Charles, del , protagonizó una acción similar ante el Pontevedra y fue expulsado por "golpear en el cuello de un contrario con la mano abierta y una fuerza excesiva sin estar el balón en juego". También le cayeron dos partidos de sanción. Por lo tanto, esa será la sanción que debe esperar Messi a menos que se aplique el artículo 98 y entonces el castigo sería de cuatro partidos. Sea cual sea el fallo, el Barcelona presentará alegaciones.

Finalmente, la sanción fue de dos partidos

Apenas cuarenta y ocho horas después de la infracción, a primera hora de la tarde del martes 19 de enero de 2021, la Jueza de Competición hizo público el fallo en cuanto a la sanción del rosarino a través de un comunicado a los medios que expresaba "la Jueza de Competición sanciona a Leo Messi con dos partidos después de su expulsión en la final de la ".

Messi, por lo tanto, deberá cumplir sanción ante el Cornellà en la Copa del Rey del próximo jueves y la visita al Elche de LaLiga del domingo.