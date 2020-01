Messi, el tirano que manda más que nadie

Una mentira, por más que se repita mil veces, no alcanza la categoría de verdad. Desde diferentes fosas sépticas periodísticas, con mala baba y durante años, se ha vendido la disparatada teoría de que Messi es una suerte de “pequeño dictador” que manda, a su antojo, en el FC . Del argentino se ha dicho que manda más que el presidente, que es un florero decorativo en sus manos; que tiene más fuerza que la dirección deportiva; que chantajea al club en cada renovación sacándole los ojos; y naturalmente, que pone y quita entrenadores, a capricho. Es decir, que no se valora a Messi como símbolo universal, sino como una situación interpretable en función de los intereses de quien la interpreta. El negocio, durante años, ha consistido en representar al mejor de la historia como un tirano de medio metro que tiene a sus pies al club, al presidente, a la dirección deportiva y al entrenador. El caso es que la teoría, gratuitamente esparcida como veneno para mentes frágiles, ha volado por los aires con hechos constatables.

No se explica que Messi, con todo el poder que dicen que tiene, insistiera en la continuidad de Ernesto Valverde – en público y en privado-, siendo ignorado por Josep María Bartomeu, que cambió de caballo en mitad del río. Resulta muy raro que Messi, que según nos cuentan los falsos profetas, es un tirano en la caseta, no haya tenido nada que ver con el movimiento del vestuario para intentar que llegase al banquillo Xavi Hernández, la opción favorita de un clan del equipo. No tiene un pase que Messi, que por lo visto manda más que el Papa y el presidente del Gobierno, no haya tenido voz alguna – que no voto, naturalmente- en la elección de Setién. No se explica que Messi, con todo lo que dicen que chantajea a ese club, decidiese renovar por la mitad de dinero que le ofrecía otro club de la Premier League. No cuadra que Messi, ese “pequeño dictador” que ficha y despide jugadores, advirtiera que sería positivo el regreso de Neymar – el delantero más en forma de Europa hoy-, mientras el club, tras montar un paripé de negociaciones televisadas, no pusiera la carne en el asador por el brasileño. Y tiene difícil digestión seguir insistiendo en que Messi manda más que la dirección deportiva cuando, tras 15 años siendo la bandera del club, alguien le preguntó su opinión sobre un par de jugadores y después fue completamente ignorado por el club.

Dicen que Messi manda más que Bartomeu y que es el presidente del Barça. Dicen que Messi manda más que la dirección deportiva y que sugiere, propone y ficha jugadores. Dicen que Messi pone y quita entrenadores. Dicen que Messi es un “pequeño dictador” y que el Barça es su juguete. La realidad es que si no tuviese que elegir entre que todo eso que dicen fuera verdad y lo que sucede ahora mismo en el Barcelona, donde la directiva soluciona problemas al tiempo que los crea, la elección sería muy sencilla. Messi no necesita que le defiendan. No tiene mejor abogado defensor que su zurda atómica. Y sin embargo, cabe preguntarse cómo es posible que lleven años diciendo que es un “pequeño dictador” que gobierna el club a su antojo, cuando con la realidad es justo lo contrario: Messi le sigue saliendo barato al Barça, tiene en el club la misma fuerza que tenía la UGT con Franco y cada día que pasa, se siente más solo. Dentro y fuera del campo.

Rubén Uría