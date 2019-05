Messi, el nieto soñado: 600 recuerdos a Celia

El rosarino celebra su sexcentésimo gol con el Barcelona acordándose, como siempre, de su abuela materna.

REPORTAJE ESPECIAL

Nada de lo que le ha sucedido a Leo Messi y al fútbol hubiera sorprendido a Celia Oliveira, su abuela. Ella siempre creyó en el indómito talento del hijo pequeño de su hija, también Celia. Siempre estaba preparada para acompañarle a la cancha de Abanderado Grandoli, el club de su barrio y que tiene el honor de ser el primero en la carrera del mejor futbolista de todos los tiempos. Llorada desde 1998, la abuela Celia no vio cómo el pequeño Lionel cruzaba el océano Atlántico para convertirse en Leo, esto es, el mejor y más efectivo jugador de un club que, cuando le incorporó con doce años, ya contaba con más de un siglo de historia.

El nieto de doña Celia la pondría patas arriba solo cinco años después de su llegada. El 16 de octubre de 2004 hizo su debut oficial con el y el 1 de mayo de 2005 marcó su primer gol. Tuvo que hacerlo dos veces, porque el árbitro anuló la primera de sus dos vaselinas al . Catorce años más tarde y en unas fechas parecidas el rosarino ha alcanzado su gol seiscientos con la camiseta del Barcelona, algo que no había logrado nadie y que probablemente no vuelva a repetirse. Más que nada porque Messi va camino de triplicar -volvamos a leerlo, triplicar- la marca de máximo artillero histórico del club azulgrana. El récord de 232 goles de César Rodríguez ha durado hasta la irrupción de Messi. Sus números no están al alcance de nadie.

Da vértigo repasar la trayectoria de Messi. A los treinta y un años es imposible entender el Barcelona moderno sin él, que ha sobrevivido a Ronaldinho, a Pep Guardiola, a Xavi e Iniesta, a su añorado 'Tito' Vilanova, a campeones como Henry, Ibrahimovic, Alexis o Villa, a amigos del alma como Sylvinho, Puyol o Neymar. Este es el Barcelona de Messi, que pasará a la historia como uno de los más grandes binomios de la historia del deporte rey. Pero todo eso ya lo advería doña Celia, motivo por el cual ante el su nieto le dedicó el sexcentésimo gol de su carrera y el barcelonismo alcanzó los seiscientos agradecimientos a una de las persona que forjaron la personalidad del mejor de todos los tiempos y apuntalaron su talento. Si Messi se acuerda de ella cada vez que ve puerta, cómo no vamos a hacerlo los que le disfrutamos cada fin de semana.