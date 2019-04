Messi, el jugador que cambió LaLiga para siempre

El rosarino suma su 10º título liguero. Antes de su debut, el Barça ganaba el 35,8% de las Ligas, con él ha ganado el 66,6% y el Madrid sólo el 26,6%.

Lionel Messi ha cambiado la vida del , eso es indudable. Para muchos, el argentino también ha cambiado la historia del fútbol pero más allá de filias y fobias, los números no mienten y tras sumar el décimo título de en su carrera, refutan que el de Rosario ha cambiado el fútbol español y la dinámica del mismo.

Con el título que acaba de conquistar ante el , el cuadro blaugrana ya suma 26 títulos de LaLiga los 77 que se han disputado en la historia. Sigue siendo el segundo equipo que más veces ha levantado el título liguero por detrás de los 33 que ha ganado el , que se mantienen como líder con una ventaja de 7 títulos a pesar de su sequía en la última década en la que sólo ha ganado 2 de las últimas 11 ediciones del torneo de la regularidad.

En primer lugar, Messi ha cambiado la dinámica del Barcelona en LaLiga. Antes de su debut, los catalanes habían ganado 16 de 62 Ligas, es decir el 25,8% de las mismas pero desde que el argentino juega de blaugrana han ganado 10 veces en 15 temporadas, lo que se traduce en que han ganado el 66,6% de las ediciones de LaLiga que ha jugado. Messi ha provocado que el Barça gane un 40% de veces más LaLiga que lo que venía haciendo en su historia y ha elevado su porcentaje histórico en 8 puntos hasta un 33,76%.

Además, la hegemonía culé ha provocado una caída sin precedentes en el Real Madrid a nivel nacional. Los blancos sólo han ganado 6 de los últimos 27 títulos nacionales en disputa y su mala racha es aún más pronunciada en LaLiga. Antes del debut de Messi en 2005, los blancos sumaban 29 títulos y 15 años después sólo han podido sumar 4 más, lo que quiere decir que desde que se miden a La Pulga sólo han ganado el 26,6% de las ediciones del torneo.

Este porcentaje contrasta con los números históricos del Real Madrid, que ha sido campeón 33 de las 77 veces que se ha disputado LaLiga (42,85%). De hecho, antes de Messi tenían prácticamente un monopolio habiendo conquistado 29 de 62, es decir, los merengues casi levantaban 1 de cada 2 Ligas (46,77%) y ahora ganan prácticamente 1 de cada 4 (26,6%).

La aparición del "10" del Barcelona no sólo ha cerrado las puertas de LaLiga al Real Madrid, si no que ha convertido su conquista en un reto prácticamente imposible para el resto de equipos. Sólo el fue capaz de batir el duopolio en la temporada 2013-14, sólo 1 Liga de las últimas 15 la ha ganado un equipo que no sea el blaugrana o el merengue, un 6,66%. Unos números que contrastan con lo vivido antes de 2005, cuando el resto de equipos españoles habían ganado 17 de 62 Ligas (25,8%).

En resumen, lo normal antes de que Messi llegara al fútbol profesional era que, de cada 4 Ligas disputadas, el Real Madrid ganara 2, el Barcelona 1 y otro equipo la restante, mientras que ahora Messi ha acostumbrado a los culés a ganar 2 de cada 3 Ligas. Unos números de extraterrestre que cambiaron la vida a la grada del Camp Nou y la historia del fútbol español.