Messi: "Cuando Cristiano igualó mis cinco Balones de Oro me dolió"

Leo Messi concedió una entrevista a France Football, el prestigioso medio encargado del Balón de Oro que acaba de ganar el argentino por sexta vez:

" Es excepcional ganar el Balón de Oro cuatro años consecutivos y ganar otro diez años despúes del primero . Pone en perspectiva la longevidad de mi carrera y es increíble. Es duro estar compitiendo durante una década. Tuve suerte de hacerlo y este Balón de Oro que he ganado lo muestra, porque aquellos contra los que competía también eran jugadores muy fuertes".

"¿Si estuve frustrado los últimos años? Digamos que entendí por qué no lo gané. Como equipo no conseguimos nuestro mayor objetivo que era ganar la lo que te da más opciones de ganar el Balón de Oro. Cuando Cristiano Ronaldo lo ganó es porque alcanzó grandes temporadas ganando la Champions League y siendo decisivo. Fue algo merecido, no tenía mucho que hacer".