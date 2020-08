Terremoto en el Barcelona: Messi comunica que quiere marcharse

Como ha podido confirmar Goal, el Barça han recibido un burofax donde el argentino anuncia que quiere abandonar el club

Explotó la "bomba" informativa en . Se sabía que Lionel Messi estaba molesto con el devenir de las cosas en el club y también se conocía que su primera toma de contacto con Ronald Koeman no había sido del todo satisfactoria . Ahora la situación se recrudece: Messi quiere abandonar en Fútbol Club Barcelona. Según ha podido confirmar Goal, el jugador ha mandado un burofax al club expresando su deseo de ejecutar la cláusula que dispone en su contrato por la que puede abandonar unilateralmente el club al término de cada temporada.

En el FC Barcelona existía el convencimiento de que su cláusula ascendía a 700 millones , pero Messi parece haber tomado la decisión de no continuar en el club . De hecho, la intención del crack argentino sería salir del club merced a una posible cláusula de su contrato que le permitiría rescindir unilateralmente al final de esta temporada .Tras su conversación con Ronald Koeman del pasado viernes, en la que el argentino ya advirtió al entrenador que se veía más fuera que dentro, Messi ha tomado la decisión de abandonar el club en el que llevaba dos décadas. Si la marcha del argentino se produce, la directiva de Josep María Bartomeu quedará realmente tocada y el club habrá completado el peor síntoma de sus crisis.

Apenas unas horas después de que el Barça comunicase a Luis Suárez que no seguirá en el Barça, Lionel Messi ha comunicado al club que no desea seguir en la institución culé. Según ha podido saber Goal, el enfado del capitán del Barça después la final de la Champions era descomunal. Ya entonces el juagdor argentino comunicó a algunos de sus compañeros de vestuario que la situación no pintaba bien y que debía pensar sobre su futuro.

Ahora, según una información contrastada por Goal, el delantero argentino ha informado por burofax que quiere acogerse a una cláusula de su contrato que le permitiría rescindir unilateralmente al final de esta temporada. Ahora se especula el posible futuro de Messi. Si se va de Barcelona ¿en qué equipo jugará? ¿PSG, Masnchester City, Inter de Milán, Manchester United? El futuro de Lionel, en el aire.