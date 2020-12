Mercado de pases de Racing en vivo: los rumores de refuerzos y bajas para 2021

Todos los movimientos y rumores alrededor de la Academia. Si se va Beccacece, ya suenan posibles reemplazantes.

WALTER MONTOYA

✈️ Walter Montoya regresará a para continuar su carrera.



¡Gracias Chaque por tu profesionalismo y cariño por la camiseta de Racing! 💙⭐ pic.twitter.com/3ZiskHbMUl — (@RacingClub) December 31, 2020

Últimas novedades: 31/12/20

Estado: Oficial

En el último día del año, Racing comunicó de manera oficial a través de sus redes sociales que Walter Montoya no seguirá defendiendo los colores del club de Avellaneda. Tras finalizar su préstamo, el ex- deberá volver a , que no aceptó una extensión de la cesión y sólo aceptaba desprenderse del jugador a cambio de los 4 millones de dólares de su opción de compra.

EL NUEVO DT

Últimas novedades: 26/11/20

Estado: Danza de nombres

Luego de confirmarse la salida de Beccacece, e incluso unos días antes también, ya empezaron a sonar distintos nombres que podrían reemplazarlo. Guillermo Barros Schelotto y Hernán Crespo están entre los principales apuntados, aunque no son los únicos. Todos los candidatos, ACÁ .

SEBASTIÁN BECCACECE

Últimas novedades: 26/11/20

Estado: Salida confirmada

Tras quedar afuera de la 2020 frente a Boca, y pasada la Navidad, Sebastián Beccacece convocó a una conferencia de prensa para anunciar su salida de Racing cuando terminen los partidos de la Copa Diego Maradona.

MATÍAS ZARACHO

El artículo sigue a continuación

Últimas novedades: 13/10/20

Estado: Ya es oficial

Desde hace un año el nombre del mediocampista viene siendo asociado a distintos clubes de Europa, pero las ofertas formales desde el Viejo Continente nunca llegaron y la Academia finalmente vendió a una de sus joyas al fútbol brasileño: Atlético Mineiro realizó una oferta formal de 6 millones de dólares limpios a cambio del 50 por ciento de los derechos económicos de Zaracho y la dirigencia del conjunto de Avellaneda la aceptó. Este viernes, tanto la Academia como Sergio Sette Camara (presidente del Galo) confirmaron el traspaso del mediocampista, quien ya se había despedido de sus compañeros a inicios de semana y desde el martes que no formaba parte de los entrenamientos del plantel de Sebastián Beccacece.

Racing Club llegó a un acuerdo económico con @Atletico y Matías Zaracho continuará su carrera el el fútbol brasileño.



¡Gracias por todo, muchísimos éxitos y esperamos ansiosos tu vuelta, @zarachomatiasf1 ! 💙 pic.twitter.com/B77o88n0Pw — Racing Club (@RacingClub) October 16, 2020