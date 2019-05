Mercado de pases de River: ¿se va Borré y vuelve Funes Mori?

Si el colombiano regresa al fútbol europeo, el delantero que hoy juega en México podría pegar la vuelta.

Uno de los titulares de River que había puesto en duda su futuro a partir de 2019 era Rafael Santos Borré. Es que si bien el propio delantero confirmó tras la final de Madrid que tenía un acuerdo para regresar a Atlético de esa ciudad, horas más tarde su representante dijo lo contrario. Y unos días después, ya en Emiratos Árabes para jugar el , fue el propio futbolista colombiano quien confirmó que se quedaba en Núñez:

Sin embargo, menos de un semestre después, otra vez se volvería a abrir la puerta para el atacante cafetero: la intención del sería ejecutar en la ventana de mercado que se viene la cláusula de repesca que incluyó en su acuerdo con River, para así adquirir el 50% que posee el club de Núñez y luego cederlo a préstamo a la .

De concretarse esta operación, el nombre que empezó a sonar por los pasillos del Monumental para reemplazar a Borré es el de un viejo conocido al que le está yendo muy bien en el fútbol mexicano: Rogelio Funes Mori.

"Si Gallardo me llama en este momento, obviamente diría que sí, pero no sé si soy de su gusto", había reconocido el Mellizo en febrero, en declaraciones a LMP Radio. Sin embargo, tras conquistar la Liga de Campeones de la Concacaf con el Monterrey, prácticamente desactivó la chance de regresar, aunque no cerró la puerta: "Ahora no es el momento. Estoy feliz en , pero me encantaría volver a River". ¿Se dará su regreso?