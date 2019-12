Mercado de pases de Boca en vivo: los rumores de bajas para 2020

Todas las posibles salidas del mercado de verano del Xeneize.

ANDRADA HABLÓ SOBRE SU FUTURO

El 2019 fue prácticamente inmejorable desde lo individual para Esteban Andrada , el jugador más regular del Xeneize durante este año. Por eso, hace ya unas semanas se conoció el firme interés de Paris Saint-Germain, al que ahora se le suman un equipo de y dos de , cuyos nombres no trascendieron. Claro está, el que se lo lleve deberá desembolsar los 25 millones de euros que figuran en la cláusula que firmó cuando mejoró su contrato. ¿Qué fue lo último que dijo Sabanidja? "Pienso en Boca. Tengo contrato en Boca, así que mi cabeza está acá en Boca" , aseguró, en declaraciones a TNT Sports cuando recién aparecían los emisarios de .

PAVÓN SIGUE EN LOS ÁNGELES

Este lunes, Los Ángeles Galaxy hizo oficial su decisión de hacer uso de la opció de extender el préstamo que originalmente Cristian Pavón había firmado por seis meses. Así, el delantero que aún es propiedad de Boca disputará la próxima temporada bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto en la , después de un semestre donde jugó 13 partidos, convirtió cuatro goles y sirvió seis asistencias.

¿GUILLERMO LE BAJÓ EL PULGAR?

Zlatan Ibrahimovic no seguirá jugando en Los Angeles Galaxy y rápidamente comenzó a tomar fuerza el rumor de que el técnico Guillermo Barros Schelotto quería a Mauro Zárate para reemplazar al sueco. Sin embargo, el propio Mellizo se encargó de desmentir su supuesto interés. "Lo he leído y lo he escuchado (el rumor), pero yo no he tenido contacto ni con él, ni con su gente, ni con la gente de Boca. Es una persona que conozco, un profesional y sé de su calidad, pero no hemos tenido ningún tipo de contacto", aseguró Guillermo, en declaraciones que recoge As.