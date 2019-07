Zidane no se moja con el futuro de James Rodríguez: "No sé si se quedará"

El técnico no se pronunció sobre el futuro del colombiano y aclaró que Bale no viajó por motivos médicos.

Zinedine Zidane pasó por rueda de prensa para analizar la derrota del en su amistoso ante el de la Audi Cup pero también se refirió al futuro de algunos de sus jugadores que siguen en el club pero que podrían marcharse antes de que cierre el mercado de fichajes.

El técnico se refirió a la situación de James Rodríguez. El colombiano volvió a entrenarse el pasado lunes en la Ciudad Real Madrid pero no viajó a Múnich al igual que Casemiro y Militao por acabar de volver de sus vacaciones tras disputar la ."No sé si James va a estar en el Madrid la próxima temporada. No estoy en eso ahora. Estoy aquí pensando en lo de aquí", comentó el técnico galo.

Asimismo, Zidane también quiso aclarar los motivos de la ausencia de Bale, aunque, según desveló Goal se debe a su posible salida y no a una indisposición, el preparador asegura que no viajó por motivos médicos: "Gareth no ha viajado porque no se sentía, porque no estaba bien. Hablando con los médicos decidimos que no viniera a Múnich".