El Jiangsu Suning de China, 'más cerca' de Bale

El club asiático sigue a 34 personas en Instagram y una de ellas es el extremo del Real Madrid, por quien ya habrían hecho una oferta.

El Jiangsu Suning está más cerca de Gareth Bale. Al menos desde las redes sociales, puesto que el club chino ha comenzado a seguir al extremo del en Instagram. Y no es un dato menor, sobre todo si se tiene en cuenta que los asiáticos sólo siguen a 34 cuentas, siendo ahora la del futbolista galés una de ellas.

Cabe recordar que Bale ya no tiene futuro en el Real Madrid. "Si sale mañana, mejor", decía Zinedine Zidane en su última rueda de prensa, ofrecida en la madrugada del domingo, refiriéndose al ex jugador del . Unas palabras que acabaron por confirmar que el británico no continuará en el Santiago Bernabéu a partir de la nueva temporada.

En ese sentido, y mientras muchos colocan a Bale de nuevo en la Premier League, con el Tottenham y el Manchester United como posibles destinos, algunos medios de comunicación especulan con una probable salida al fútbol de . Y el Jiangsu Suning es uno de los dos clubes que habrían realizado ya una oferta por el internacional galés.

El periodista chino Bai Guohua ha informado este lunes en la red social Weiboo que el acuerdo entre Bale y el club asiático es total, anunciando además que el ex de los Spurs podría percibir una cifra cercana al millón de euros semanales. Al mismo tiempo, informó que el Beijing Guaoan, otro de los supuestos interesados en Bale, se ha retirado de la puja.