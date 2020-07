Mercado de fichajes Real Madrid 2020/21: altas, bajas y rumores del verano

Todo lo que debes saber acerca de quiénes llegan y quiénes se van del Santiago Bernabéu.

El mercado de verano se abrió oficialmente en España el pasado 1 de julio , y en el no se esperan grandes movimientos. Especialmente por la pandemia del coroanvirus Covid-19 que generó una crisis económica global de la que los clubes de fútbol, por más grandes y millonarios que sean, no están al margen. En este artículo podrás encontrar todos los movimientos que los blancos hagan en la ventana de traspasos de verano.

ALTAS

FICHAJES CONFIRMADOS

RUMORES

Paul Pogba ( ), Eduardo Camavinga ( ), Kylian Mbappé ( ), Donny Van de Beek ( ), Jadon Sancho ( ), Raheem Sterling ( ), Kai Havertz ( ), Lautaro Martínez (Inter), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Wilfred Ndidi (Leicester), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), Kounde ( )

BAJAS

SALIDAS CONFIRMADAS

Achraf ( )

RUMORES

Brahim Díaz, Mariano Díaz, James Rodríguez, Luka Jovic, Sergio Reguilón (debe volver de la cesión al Sevilla), Martin Odegaard (está cedido en la , podría seguir en San Sebastián), Lucas Vázquez, Eder Milita, Reinier (podría salir cedido)

RUMORES

Kounde, en la órbita merengue

Según ESPN, el Real Madrid está muy atento a las evoluciones de Jules Koundé, el central del Sevilla FC que tan buen rendimiento ha dado esta temporada. Mientras ambos clubes negocian por Reguilón y Take Kubo, para que ambos recalen en Nervión, según este medio, ha aparecido el nombre de Koundé. Tanto él como Diego Carlos han completado una temporada fantástica y están en el radar de Zidane. Precisamente por eso, mientras se negocia por Reguilón y Kubo, podría surgir la posibilidad de que el Madrid intente negociar una opción de futuro por Koundé.

Sevilla-Madrid: intereses cruzados con Kubo, Reguilón y Koundé

El Real Madrid y el Sevilla viven desde esta semana preparando sus respectivos sueños europeos. Los dos clubes no pierden de vista la preparación de la próxima temporada y tienen intereses cruzados en el mercado de fichajes. La situación de Reguilón, de Takefusha Kubo y de Jules Koundé podría acabar siendo una operación a tres bandas. Por ahora no hay una negociación, pero sí un interés recíproco para los dos clubes, en un mercado que va a ser realmente complicado para todos.

Upamecano renovará en el Leipzig

Según informa 'Sportbuzzer', el Red-bull Leipzig, rival del en los cuartos de la , habría renovado al defensa central Dayot Upamecano. Este nuevo contrato no garantiza que el jugador no acabe saliendo del equipo, pero sí que el defensa no se vaya gratis en junio de 2021. Por lo tanto, se trataría de una "renoventa" de Upamecano, un jugador muy cotizado por grandes clubes como Bayern de Múnich o Real Madrid, entre otros.

En ven a James en el Manchester United

Según el Diario Express, el Manchester United se habría interesado en la contratación de James Rodríguez, que a buen seguro dejará este verano el Real Madrid y estaría dispuesto a ofrecer algo más de 20 millones de euros por su fichaje.

Arteta quiere que Ceballos se quede en el

"Estoy realmente feliz con él. Me encanta lo mucho que le gusta jugar al fútbol, la pasión que pone en cada sesión de entrenamiento y en cada partido. Sus celebraciones, ya sea en el campo o en el banquillo, pone su vida en ello, está evolucionando de la manera correcta y se ha convertido en un jugador realmente importante para nosotros. Estamos hablando con el club, obviamente no somos dueños del jugador, no está en nuestras manos. Los clubes necesitan tener comunicación y ver qué podemos hacer", dijo el entrenador del Arsenal. Allí está cedido el jugador del Real Madrid.