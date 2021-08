Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 22 de agosto de 2021

Roberto Moreno confirma la llegada al Granada de Rochina

El entrenador del Granada, Robert Moreno, ha confirmado en la rueda de prensa posterior al partido contra el Valencia que Rubén Rochina volverá a ser jugador del Granada. De hecho, el jugador ha presenciado el choque en el palco del Estadio de Los Cármenes.

William José podría ser una alternativa para el Betis

El delantero brasileño William José no entra en los planes de la Real Sociedad y está en la rampa de salida del club donostiarra. De momento tiene dorsal pero todo apunta a que saldrá antes del 31 de agosto. Y un posible destino puede ser el Betis, del que saldrá otro delantero, Loren. Según cuenta el diario As, desde Sevilla buscan una cesión y en la operación podrían entrar William Carvalho.

Leo Baptistao ficha por el Santos brasileño

El que fuera un prometedor delantero en las filas del Atlético de Madrid, que brilló en el Rayo Vallecano y también pasó por el Espanyol, el Betis o el Villarreal, ha regresado a su país para continuar jugando a sus 28 años. Después de su experiencia en China, Baptistao, ha firmado por el Santos.

BEM-VINDO, LÉO BAPTISTÃO! ⚪⚫



Léo Baptistão é o mais novo jogador do Santos FC. O atacante de 28 anos atuou pelo Wuhan FC, da China, na última temporada e assinou contrato com o Peixão até maio de 2023. pic.twitter.com/XSc9On2e0L — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 21, 2021

La Fiorentina insiste por Pjanic

Según "La Gazzetta", el club viola sorprendería en los próximos días con una gran oferta por el hombre del Barcelona. El centrocampista tendría las horas contadas en Cataluña...

Ancelotti: "No me importa lo que pasará en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en rueda de prensa antes del encuentro ante el Levante y repasó todos los temas, incluida la posible llegada de Kylian Mbappé al conjunto blanco. "No me importa lo que pasará en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte. Están focailzados en su trabajo. No se habla del mercado, sólo de los partidos, en prepararlos bien" , expresó el italiano.

Laporte, lejos del City

Aymeric Laporte, de gran nivel en la última Eurocopa, podría dejar el Manchester City, según "Daily Mail". ¿El precio de venta? Cerca de 70 millones de euros. El principal objetivo del equipo de Guardiola es incorporar a Harry Kane.

