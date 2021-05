Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 12 de mayo de 2021

Douglas Costa se acerca al Gremio

De acuerdo con una información de UOL y Metrópoles, Douglas Costa está a un paso de ser jugador del Gremio, club donde se formó hasta que en 2010 fichó por Shakhtar Donetsk. El futbolista del Bayern, cedido por la Juventus y con contrato hasta 2022, ha aceptado rebajarse el sueldo en el equipo tricolor, y el conjunto sudamericano, por su parte, ha aumentado la oferta por el futbolista para convencer a la Vecchia Signora de que lo libere. La operación parece haber llegado a buen puerto, pero el fichaje, a falta de algunos trámites de documentación, se hará oficial en los próximos días.

Antonio Valencia ha dado a conocer de manera oficial su retiro del futbol profesional, debido a problemas con las rodillas que lo orillaron a decidir ponerle fin a su carrera con 35 años y una gran carrera. A través de las redes sociales del Querétaro, el Tren dio a conocer su determinación, pues acarreaba muchos problemas físicos: "La lesión de rodilla me apareció a los 29 años y es la hora de decir gracias a este lindo deporte". MÁS INFORMACIÓN.

"Camavinga tiene buenas ofertas de los mejores clubes"

"Créame, tenemos muchas ofertas para este año, muchas ofertas y buenas. Me refiero a los mejores, los mejores clubes. No queremos apresurarnos. Hay el momento adecuado para seguir adelante y jugar juegos es el lo más importante a su edad.. Jugar en un buen club es bueno para él. Puede ser este año, o quiere tener otro año más. Tiene que hablar con su familia, su padre. Nos sentaremos todos y decidiremos. Hablaremos con Rennes. Probablemente sea el mejor jugador joven del mundo. Acaba de cumplir 18 años. Ya ha sido internacional francés. Es un talento increíble. Podría jugar en cualquier equipo del mundo. Seguirá siendo un gran talento con 19", dijo su agente Jonathan Barnett a SNTV.

Stekelenburg renueva con el Ajax

El veterano portero holandés de 38 años seguirá en activo una temporada más. El Ajax ha anunciado este miércoles que ha renovado su vinculación hasta junio de 2022 . Su importancia en el equipo ha crecido tras disputar 19 encuentros por la sanción de Onana por dopaje.

Forsberg renueva con el Leipzig hasta 2025

El Barcelona se fija en Bastoni del Inter

El defensa del Inter Alessandro Bastoni ha despertado el interés del Barcelona, según "Calcio Mercato". El jugador de 22 años ha renovado hasta 2023 pero podría acabar saliendo con destino al Camp Nou.

Mourinho quiere a Sergio Romero en la Roma

José Mourinho quiere llevar al portero del Manchester United Sergio Romero a la Roma para la próxima temporada, como informa "The Express" . El portugués trabajó con el jugador de 34 años en Old Trafford entre 2016 y 2018. Romero será agente libre cuando su contrato actual en United expire a fines de junio.

El incierto futuro de Munir en el Sevilla

El delantero marroquí no entra en la citación de Julen Lopetegui por segundo partido consecutivo y el técnico vasco ya explicó en rueda de prensa que se debía a una decisión técnica y que no tenía ningún problema físico. Munir casi no ha jugado desde marzo y el próximo mercado de verano podría buscar una salida.

📋 CONVOCATORIA | Lopetegui repite lista de 23 futbolistas para recibir al @valenciacf . #WeareSevilla #SevillaFCValencia — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 12, 2021

El Trabzonspor piensa en ir a por Tello

El medio turco " Timeturk " asegura el que el Trabzonspor quiere a Cristian Tello. El extremo entra en el último año de su contrato con el Betis, que podría intentar hacer caja con su marcha y liberar masa salarial con su salida aunque el 50% de lo que ingresen será para el Barcelona.

El Villarreal también se interesa en Emerson

El lateral derecho brasileño está llamado a ser uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Emerson Royal se marchará del Betis al Barcelona, donde tiene tres años de contrato pero no está claro si se quedará. Según la "Cadenar Ser", el Villarreal es uno de los clubes que se han interesado en su fichaje.

El Arsenal apostará por Moussa Dembélé

El delantero no ha brillando durante su cesión en el Atlético de Madrid. Ahora, el Arsenal está interesado en fichar a Moussa Dembele cuando vuelva al Olympique de Lyon por unos 30 millones de euros, según The Telegraph .

Dembélé, de 24 años, ha pasado la segunda mitad de la campaña cedido en el Atlético de Madrid, pero no ha logrado marcar un solo gol para el equipo de Diego Simeone en seis partido.

Rodrigo De Paul, objetivo del Atleti

El Atlético de Madrid planea pujar por el mediocampista del Udinese Rodrigo de Paul, según " Calcio Mercato ". Milan, Juventus y Nápoles también han sido relacionados con el jugador de 26 años, que tiene un precio de venta de 50 millones aunque el club colchonero quiere rebajar el precio a 40 'kilos'.

Vinculan a Buffon con el Barça

El Barcelona ha puesto su mirada en el portero de la Juventus, Gianluigi Buffon, según " Foot Mercato" . El jugador de 43 años será agente libre este verano después de anunciar su decisión de abandonar Turín. El Barça podría ficharle como suplente de Marc-Andre ter Stegen ante la posible salida de Neto.

Leno quiere quedarse en el Arsenal

"Todavía soy feliz en el Arsenal. El Arsenal sigue siendo un gran club, un gran nombre en el mundo y en la Premier League. No hay nadie en el vestuario que diga 'Quiero irme del club, aquí ya no soy feliz'. Todavía tenemos un buen ambiente en el club y en el vestuario. Por supuesto, por momentos no fue fácil esta temporada, pero esto es parte del fútbol", dijo a "Sky Sports".

12 de mayo de 2021