Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 14 de mayo de 2021

El Athletic renueva a Beñat Prados hasta 2025

Buffon tiene ofertas y no tiene claro retirarse

Gianluigi Buffon tiene ofertas para prolongar su carrera como jugador a la edad de 43 años. El campeón del mundo ya ha anunciado que dejará la Juventus, el equipo de su vida, a final de la temporada. En "DAZN" dijó que "para decidir mi futuro, me tomaré de 20 a 25 días. He recibido ofertas. Quiero ver si tengo entusiasmo, motivación y ganas de trabajar duro para volver a ser Buffon. No se puede hacer la guerra solo: traté de dar entusiasmo a los demás, si alguien me lo pudiera dar. Lo recibiría con agrado. De lo contrario, dejaré de jugar de manera pacífica".

La madre de Cristiano quiere que vuelva al Sporting

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, confía en que el cinco veces ganador del Balón de Oro vuelva al lugar donde se formó como futbolista, en la próxima ventana de fichajes de verano. La madre de Cristiano Ronaldo ha prometido persuadir a la superestrella de la Juventus para que regrese al Sporting CP la próxima temporada. "Hablaré con él para llevarle de vuelta, el año que viene jugará en José Alvalade".

