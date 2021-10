Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 17 de octubre de 2021

La Juve quiere rebajar el precio de Morata para quedárselo

Morata parece que hará carrera en la Juventus, el club donde mejor ha rendido durante su trayectoria en la élite. Actualmente se encuentra cedido en el equipo italiano, a las órdenas de Allegri, un entrenador que confía mucho en el delantero español. Ahora, el cuadro italiano, según 'Tuttosport', habría pedido una rebaja en el precio de compra del punta de la selección, que costaría 35 millones en en 2022. Dicen desde Italia que en el Atlético de Madrid están valorando esta opción.

La salida de Martin Odegaard del Madrid al Arsenal no parece haberle parecido suficiente al centrocampista ofensivo noruego. Y es que al parecer, según Calcio Mercato, el compañero de selección de Haaland estaría planteándose volver a la Bella Easo, después de que hace dos temporadas tuviera un paso por el club blanquiazul más que bueno.

No es que Odegaard lo esté pasando mal en Londres, ni mucho menos, pero el hecho de que el mejor curso de su carrera fuera de lejos el vivido en San Saebastián le estaría haciendo replantearse las cosas. Aun así los 40 millones de euros que acaba de invertir la entidad de Levy en él tendrían que ser recuperados por lo menos por los gunners en el caso de que ese posible cambio de escenario se planteara de verdad en algún momento.

Los planes del Newcastle para enero

Según informa "The Telegraph", los nuevos dueños ricos del conjunto inglés han decidido que el gasto en enero para refuerzos será de 60 millones de euros, aproximadamente, una cifra bastante más baja de la esperada.

Cesc Fàbregas, sobre Messi: "Sabía cuánto quería quedarse en el Barça"

En declaraciones recogidas por "Mundo Deportivo", Cesc Fàbregas se refirió al adiós de Lionel Messi del Barcelona: "Estuve con Messi de vacaciones en verano y me dijo que todo estaba listo, que alargaba su contrato con el Barcelona. Cinco días después, me dijo que el club le dijo que la extensión del contrato era imposible y le informó que tenía que dejar el equipo. Como amigo suyo que soy, fue un momento muy doloroso y triste porque sabía cuánto quería quedarse en el Barça".

Mauro Icardi buscará lugar en la Serie A

Sin lugar en el PSG, teniendo que pelear el puesto con Messi, Neymar y Mbappé, Mauro Icardi estaría buscando un nuevo destino para el próximo año. La intención es buscar una salida en el mercado de invierno. Y, según "CalcioMercato", el delantero argentino podría volver a la Serie A, donde ya se destacó en la Sampdoria y en el Inter.

Marlon, un poco arrepentido de fichar por el Barcelona

El brasileño pasó sin pena ni gloria por el club catalán, a donde llegó en 2016 como una gran promesa. En una entrevista con el diario "As", el actual central del Shajtar Donetsk (Ucrania), próximo rival del Real Madrid en la Champions League, recordó su etapa como azulgrana: “No me suelo arrepentir de nada. En la vida a veces puedes ser más racional y menos emocional. Cuando sigues la emoción, a veces te precipitas. En este caso pude ser un poco más racional".

Ole Gunnar Solskjaer sigue firme en el Manchester United

A pesar de la dura derrota frente al Leicester (4-2), acumulando así tres partidos consecutivos sin conocer la victoria en la Premier League, el club inglés no se plantea modificar a su entrenador. La directiva respaldó más de una vez al noruego. "No harán nada con el técnico, al final el club está estable en ese sentido con respecto a lo que ha pasado en los últimos 10 años y reconocen que van a pasar por estos momentos", resaltó también la leyenda Gary Neville en "Sky Sports".

Aficionados piden a Florentino el fichaje de Mbappé

¡Ficha a Mbappé! -Florentino Pérez acude al Clásico de filiales en el Di Stéfano y la gente pide por el delantero del PSG. Así reaccionaba el presidente del Real Madrid...

'¡Ficha a Mbappé!' - Florentino Pérez acude al Clásico de filiales en el Di Stéfano y la gente pide por el delantero del PSG. Así reacciona el presidente del Real Madrid...



El presidente del Lille ha confesado públicamente que si le llegara una buena oferta por el centrocampista luso Renato Sanches, estaría abierto a traspasarlo. El aún joven futbolista que ha destacado más en su selección que en los equipos por los que ha pasado estaría en el radar de un trío de grandes clubes europeos, a la espera de qué es de su futuro. Estos equipos serían el Liverpool, la Juventus y el FC Barcelona. De su posibilidad de convercer al máximo mandatario del Lille y de llegar a un acuerdo con Jorge Mendes, agente del jugador, dependería que Renato Sanches cambiara próximamente de aires. Lo que sí es cierto es que los tres conjuntos involucrados tienen necesidad de conseguir algún activo que aporte músculo y equilibrio en la medular.

Simone Inzaghi quiere reponer la marcha de Romelu Lukaku al Chelsea de la mejor manera posible dentro de las posibilidades del Inter de Milán y para ello ha pensado que el madridista Luka Jovic debe ser el ariete que llegue a la capital de Lombardía. El delantero balcánico costó algo más de 60 millones de euros al Real Madrid hace tres años y su ficha es elevada pero desde el Inter confían en poder satisfacer los deseos de su técnico vía cesión.

El delantero más goleador del último bienio en Europa, y uno de los futbolistas más destacados de la última década, se habría ofrecido al Real Madrid según informa el "Diario AS".

El polaco, que ya fue objeto del deseo de los blancos en el pasado, parece no estar muy contento con los rumores que han salido que pondrían al Bayern de Múnich entre los que estarían intentando pujar por Eling Haaland. A pesar de sus 33 años, el delantero del conjunto bávaro está atravesando un momento muy dulce en su carrera y pensar en que formara una dupla con el francés Karim Benzemá, y quizá Mbappé, haría soñar con lo más alto a la afición del Bernabéu.

Gary Neville no tiene pelos en la lengua y ha pronosticado que Mohamed Salah no continuará en el equipo de Klopp la próxima temporada. El que fuera defensa del Manchester United de la época dorada de Alex Ferguson ha declarado que cree que Salah abanadonará próximamente el Liverpool y fichará por uno de los "grandes de fuera de Inglaterra". Siempre según Neville, los reds no dispondrían de dinero para invertir en el sueldo del delantero egipcio y este buscaría, por tanto, otras entidades del continente que desembolsaran lo que él considera que vale.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 17 de octubre de 2021. LaLiga ya empezó y la ventana de fichajes se cerró, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.