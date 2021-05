Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de mayo de 2021

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de mayo de 2021

L'Equipe: Neymar renovará con el PSG este sábado

El diario galo ha dado una de las noticias del día: Neymar renovará con el PSG hasta 2026. No solo eso, sino que 'L'Equipe' asegura que será este sábado cuando el futbolista brasileño firme su extensión de contrato con el cuadro parisino.

El PSG se fija en Fabián

El centrocampista del Napoli es objeto de deseo de los grandes de Europa, y el último en sumarse a la puja es el PSG. Según informa 'Il Corriere dello Sport', el cuadro francés podría tener más facilidades si el conjunto italiano no se clasifica para Champions.

Laínez continuará en el Betis

Tras varios meses complicados, el futbolista mexicano seguirá en la entidad verdiblanca, según apunta 'Mundo Deportivo'. De hecho, de acuerdo con está información, el cuadro sevillano habría aumentado el salario a Laínez, siendo de los mejores pagados de la plantilla.

Thauvin ficha por el Tigres

El internacional por Francia, Florian Thauvin, ha dejado el Olympique Marsella y ha firmado por el Tigres, tal y como ha anunciado el club mexicano a través de sus redes sociales.

El Arsenal quiere a Onana

El Arsenal está interesado en el portero del Ajax, Andre Onana, con una jugada que depende del éxito, o no, de su apelación contra su sanción por dopaje. El conjunto holandés espera recaudar en torno a 10 milones de euros por su venta.

Wijnaldum se deja querer por el Bayern

El agente de Georginio Wijnaldum, Humphry Nijman, ha dejado la puerta abierta para que el Bayern de Múnich discuta un acuerdo por el centrocampista del Liverpool. Nijman dijo a Sport1: "Wijnaldum es agente libre y mantiene abiertas todas las opciones. El FC Bayern es un gran club. Si están interesado en él, que no duden en hablar con nosotros".

El Dortmund quiere a Szczesny pero la Juventus pide demasiado

El club de la Bundesliga tiene muchas ganas de convertir al polaco en su nuevo portero, según ha podido saber Goal. Sin embargo, se entiende que el internacional polaco es demasiado caro para el Dortmund y está contento con el club de Turín. Szczesny podría dejar la Juve este verano si firmaran al portero del AC Milan, Gianluigi Donnarumma, pero parece que el club alemán no será una opción.

El Eintracht de Frankfurt tienta a Raúl





Según ha podido saber Goal, el técnico del Castilla ha despertado el interés del club alemán, que quiere ofrecerle un proyecto largo y en el que tenga peso en la formación.

El agente de Achraf habla sobre el interés del Bayern

"No sé de dónde vienen esos rumores. Pero no me sorprendería que el FC Bayern estuviera interesado en Achraf. Nadie del FC Bayern se ha puesto en contacto conmigo. Achraf está muy contento en el Inter. No piensa en nada más ... Pero, ¿quién no querría jugar en el Bayern?", aseguró el agente del jugador a Goal y Spox.

El Milan está abierto a vender a Donnarumma

El Milan permitirá salir a Gianluigi Donnarumma, según RMC Sport. El portero internacional de Italia no ha firmado aún una renovación y ya se le vincula con clubes como Chelsea y Juventus. En San Siro ya se plantean dejarlo marchar y buscar sustitutos.

Sancho pedirá salir del Dortmund para jugar la Champions

Jadon Sancho quiere jugar la Liga de Campeones la próxima temporada y quiere dejar el Borussia Dortmund, afirma Sky Sports. Se dice que cuatro clubes están interesados en el internacional de Inglaterra, y equipos como Manchester United, Liverpool y Chelsea han estado vinculados con el extremo durante los últimos meses.

El Everton quiere a Ronald Araújo

El Everton está interesado en el defensa del Barcelona Ronald Araújo, afirma Fabrizio Romano. El central de 22 años ha disputado 29 partidos con los blaugrana esta temporada, pero se enfrenta a una feroz competencia por el puesto y es posible que este verano lleguen más jugadores en su puesto al Camp Nou.

Vinculan a Aouar con el Real Madrid

Calciomercato asegura que el Real Madrid sigue al mediapunta de 22 años del Olympique de Lyon pero no estaría dispuesto a llegar a los 50 millones de euros que van a pedir por dejarlo salir.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 7 de mayo de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.