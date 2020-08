Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 31 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Mercado en directo: noticias, fichajes y rumores de hoy

12.20 horas | David Silva ha sido presentado hoy como nuevo jugador de la . El canario ha tenido palabras de agradecimiento para Imanol Alguacil y se muestra muy contento de haber podido fichar por el cuadro vasco, donde espera vivir una gran época. "El club está haciendo las cosas muy bien y quiero aportar lo que tengo", ha dicho.

🗣 @21LVA: “Estoy con muchas ganas de empezar. La acogida ha sido increíble. El club está haciendo las cosas muy bien y quiero aportar lo que tengo”. #OngiEtorriDavid #AurreraReala pic.twitter.com/6RX7QGTF9T — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 31, 2020

12.00 horas | El podría hacer una oferta por Rui Silva. El meta luso se niega a renovar con el CF y ahora el club groguet apuesta por incorporar al luso esta temporada; el guardameta, que atrajo el interés de y , no se ha pronunciado aún. Su cláusula es de 15 millones de euros.

Media Europa detrás de Thomas Partey

11.55 horas | El no desea vender a Thomas Partey, pero media Europa se rifa su fichaje. El sigue intentando convencer al Atlético de que venda al ghanés, pero el club colchonero no quiere saber nada de una oferta que no sea el importe de su cláusula, 50 millones. También e se han interesado en el jugador

11.45 horas | El cuadro sevillista se ha lanzado a por el fichaje de Marcos Acuña. El lateral izquierdo del Sporting Clube de quiere jugar en Sevilla y espera acontecimientos. Su club le valora en 15 millones de euros y el Sevilla ya ha hecho una primera oferta de 10 millones más variables, según inorma el diario "A Bola".

11.30 horas | Según publica 'Superdeporte', el CF ha mantenido en los últimos días conversaciones con el Arsenal para interesarse por la situación de Mattéo Guendouzi. El centrocampista francés, relevo de Pogba en la selección francesa antes de la pandemia, no entra en los planes de Arteta. Este jugador ya sonó hace días para el Atlético de Madrid.

11.00 horas | Sandro Ramírez podría regresar a en los próximos días. El delantero, todavía propiedad del , está en el radar de varios equipos españoles de Primera: es el caso del Real , que estaría encantado de volver a contar con él, como de la SD . También se ha vnculado a Sandro recientemente con equipos como Valencia CF, y . Fuera de , el Sporting Clube de Portugal también está interesado en el canario.

10.30 horas | Ciro Immobile, la actual Bota de Oro del fútbol europeo, ha renovado su contrato. El delantero italiano firmará un nuevo contrato con la de hasta el 30 de junio del año 2025. Asi lo ha anunciado la entidad romana a través de sus redes sociales.

09.45 horas | El diario "Sport" anuncia una oferta espectacular del para hacerse con el servicio de Lionel Messi. Según el citado diario, el conjunto "citizen" está dispuesto a tirar la casa por la ventana con el futbolista argentino: Firmaría por cinco años, cobraría una ficha anual de cien millones brutos y tendría una prima de fichaje de 250 a cobrar de aquí a tres años.

09.35 horas | Ronaldo Koeman ha puesto el nombre de Giorginio Wiljnaldum sobre la mesa del Barça. Cree que puede encajar en su proyecto, tiene 29 años, le queda un año de contrato con el y no ha renovado todavía. Los medios ingleses y españoles ya están sobre la pista de un fichaje del que nadie suelta prenda. Liverpool y FC , por ahora, guardan silencio sobre la situación del jugador.

09.22 horas | Se sigue especulando con el futuro de Kepa Arrizabalaga y su posible salida del . Sin embargo, esa no es la intención del meta vasco, que sigue queriendo quedarse en el club y luchar por la titularidad con el portero que esté por fichar el club "blue" y demostrar a Frank Lampard que se equivoca. A Kepa le quedan cuatro años de contrato, y según 'The Sun', el Chelsea está pidiendo unos 50 millones de euros por él.

09.10 horas | El jugador chileno del FC Barcelona se siente molesto por tener la etiqueta de jugador 'transferible'. Así lo ha hecho saber en una charla a través de las redes sociales: "Nunca he entendido que coloque a jugadores esa palabra. Es muy feo. Si un jugador se quiere ir o lo quieres vender, búscale un equipo pero no lo digas", ha dicho el chileno, que tampoco comulga con el juego actual del equipo azulgrana y su ADN.

08.50 horas | El , tras los pasos del ariete español Fernando Llorente. Según publica "La Gazzetta dello Sport", el Genoa sigue de cerca al delantero de 35 años, que actualmente tiene contrato ren vigor con el SC Nápoles. Después del interés del Benevento, ahora aparece el Genoa como nuevo destino para Fernando.

08.30 horas | Claudio Bravo ya es oficialmente jugador del Real Betis. El chileno firma por una temporada con opción a otra. Llega procedente del Manchester City con el que jugó las últimas cuatro temporadas. Llega con la carta de libertad por petición expresa de Manuel Pellegrini.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 31 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en España o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí .