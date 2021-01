Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 20 de enero de 2021

Aouar se deja querer por Madrid y Barça

Houssem Aouar es otro de los jugadores que sobresalió la pasada Champions, y al igual que los Depay o Dembélé, busca salida del Olympique de .El jugador es seguido por el , quien se ha interesado por sus servicios, pero él prefiere llegar a la Liga y poder enrolarse en las filas de y como afirma ESPN. De momento no hay oferta formal, pero la puja queda abierta por el talentoso jugador.

Torreira, en el radar del Inter

Lucas Torreira sigue siendo atractivo para el fútbol italiano y a los nombres de equipos como o Milan se ha unido el del Inter según afirma "Tuttosport". Los neroazzurri le ven como buen recambio si consiguen dar salida a Eriksen, para reforzar el centro del campo como pretende Conte. En el Atlético no goza del protagonismo adecuado y el Arsenal, dueño de sus derechos, valora la opción de que recale en otro equipo.

Pretendido por el FC Barcelona, sigue sin renovar por el . El centrocampista Gini Wijnalduml aún no ha renovado con el conjunto 'red' cuando quedan sólo meses para que finalice su contrato. Klopp se resigna: "No tengo nada que deciro. Ya he dicho varias veces que me gusta como persona y jugador pero no hay nada más que decir realmente".

Quique Setién, ex entrenador del FC Barcelona, podría poner rumbo a . Según "Marca", varios clubes de la Superliga de ese país se han puesto en contacto con el cántabro. Al parecer, una de esas ofertas ha seducido al técnico, que podría hacer las maletas en próximos días y comenzar su aventura en los banquillos chinos.

El United pregunta por Le Normand

Según informa la prensa inglesa, el sigue de cerca a Robin Le Normand, que sería una de las alternativas que manejan en Old Trafford. El central de la , pieza clave para Imanol Alguacil, tiene una cláusula de 75 millones de euros, un precio prohibitivo para el United, que quiere negociar por debajo de esa cláusula.

Nicolò Barella es uno de los jugadores más destacados del Inter y precisamente por eso, está en la órbita de los grandes de la Premier. Según "Calciomercato", Liverpool y están muy interesados en el fichaje del prometedor centrocampista, que es una de las grandes perlas del fútbol italiano, a sus 23 años.

Mauricio Pochettino, entrenador del , habló en la Cadena SER. Se le preguntó por Mbappé, Neymar y Sergio Ramos, pero dijo que quería ser muy respetuoso con los jugadores que no juegan en el PSG. Y sobre el posible fichaje de Messi, comentó: "No quiero decir nada sobre Messi, porque todo lo que diga puede tener una dimensió tremenda". Balones fuera.

Según "Sport", el futuro de Emerson Royal podría estar en París. El lateral del Real , que pasará la próxima temporada a ser del FC Barcelona, podría ir traspasado al PSG, en una operación que tendría lugar ya en verano y de la que han trascendido las cifras que se manejan: los parisinos están dispuestos a pagar 25 millones. El Betis también sacaría tajada.

Ramos, renovación bloqueada

La renovación de Sergio Ramos sigue en el airte. Mientras el camero espera una oferta por escrito del Real Madrid, el club blanco ha fichado a David Alaba. Según "Marca" todo está cerrado y el austriaco cobrará 11 millones netos por temporada, llegando como agente libre. Por ahora, Ramos espera una oferta del Real Madrid que, por ahora, no acaba de producirse.

La Fiorentina quiere reforzar su delantera este invierno. Y según 'TMW' la opción que más gusta es el delantero uruguayo del CF, Maxi Gómez. Podría plantearse su salida si llega una buena oferta y a nadie escapa que Peter Lim quiere vender para recuperar los préstamos que hizo al Valencia en su día. El otro objetivo de la Fiore es Alexander Kokorin, delantero del Spartak de Moscú

El futuro de Ivan Saponjic podría estar en el Ramón de Carranza. El jugador podría salir cedido para regresar al en julio. Ahora mismo, el Real parece haber quedado descartado por el delantero serbio, mientras que el aún no ha movido ficha. Sí tiene interés el , que quiere potenciar su delantera y ha preguntado por 'Sapa'.

A pesar de la oferta del , Youseff En-Nesyri no desea salir de y así se lo ha traslasado al club hispalense. Los "hammers" trasladaron una oferta por 25 M€ más 5 M€ en bonus que fue rechazada. Sin embargo, no subirán su oberta por algo claro. El delantero no desea salir de Sevilla. Es feliz en su club y no quiere ir al West Ham.

Así lo revela el diario 'Marca' después de que el noruego haya vuelto a ser descartado por parte del entrenador del cuadro blanco, Zinedine Zidane, para medirse al Alcoyano en los dieciseisavos de final de la . Según esta información, Odegaard estaría molesto por su falta de oportunidades.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 20 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.