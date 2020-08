Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 30 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Mercado en directo: noticias, fichajes y rumores de hoy

Las opciones del Barça con Lautaro podrían peligrar

17:15 horas | Según informa 'Il Corriere dello Sport', la crisis abierta entre FC y Messi podría perjudicar las opciones del cuadro blaugrana con Lautaro. El delantero estaría reflexionando sobre la situación y el periódico informa que estaría cerca de renovar con el Inter.

El presidente de le pide a Messi que vuelva a

16:45 horas | Alberto Fernández, máximo dirigente de Argentina, le ha pedido al '10' rosario que vuelva al país, más en concreto al equipo de su ciudad, Newell's Old Boys. "Si Messi no termina en Barcelona, debe terminar en Newell's Old Boys", expresó en C5N.

Fichar a Jeison es una opción complicada para el

16:10 horas | El cuadro olívico pretende que el jugador de la llegue a Vigo con una cesión con opción a compra, algo que el cuadro italiano no desea. La Sampdoria busca ingresar 14 millones por el futbolista, algo que los vigueses descartan.

Wijnaldum, clave en la llegada de Thiago

15:45 horas | Según informa 'Kevin Palmer', el medio podría ser la llave para la llegada del medio del Bayern a Anfield. Sabedores del interés del Barça, el le podría ofrecer una renovación a la baja, lo cuál puede favorecer la llegada del internacional español.

El Bayern confirma que Javi Martínez quiere irse

15:11 horas | El presidente del Bayern, Rummenigge, aseguró en Welt Am Sonntag que Javi Martínez medita dejar el club: "Está pensando en dejar el Bayern. Tiene contrato por un año y le hemos dejado claro que no pondremos pegas a su salida. Intentaremos encontrar una solución justa".

El presenta a Damian Kadzior

14:38 horas | Tras confirmar su fichaje este sábado, el Eibar presentó al polaco Damian Kadzior

😍 Ongi etorri zure etxera, Damian Kadzior. Bienvenido a tu nueva casa! Witamy Damian 🇵🇱 pic.twitter.com/lKNtRDzIkj — SD Eibar #DenokArmagin 💙❤️ (@SDEibar) August 30, 2020

La Liga confirma la cláusula de Messi

14:00 horas | Tras varios días de rumores e informaciones contradictorias, La Liga emitió un comunicado oficial para dar la razón al Barcelona y confirmar que Messi tiene cláusula de rescisión activa, que tendrá que abonar si quiere dejar el club unilateralmente.

El quiere a Coutinho

13:29 horas | El Arsenal se ha convertido en la única alternativa real para Coutinho. Don Balón publica que los gunners siguen interesados en el brasileño y el Barcelona se plantea si venderlo o quedárselo para el proyecto de Ronald Koeman.

Ibrahimovic, listo para renovar con el Milan

12: 51 horas | "Quiero devolver al Milan donde merece", dijo Ibrahimovic el año pasado al llegar a San Siro. Pese a los rumores sobre su salida este verano, el sueco ha vuelto ya a y se prevee que extiendo su continuidad con los rossoneri.

Rui Silva, muy cerca del

12:22 horas | Rui Silva no renovará con el . Tal y como adelantó Goal, el portero está muy cerca de llegar a un acuerdo contractual con el Betis.

El acelera por Zahavi

11:56 horas | El Fenerbahçe ha cerrado ya once nuevas incorporaciones y parece ser que el próximo en hacerlo podría ser el delantero israelí Eran Zahavi, quien no disputará ni un solo partido más con el Guanghzou R&F tras mútuo acuerdo y podría llegar al club turco a coste cero.

El Eibar rescinde el contrato de Calavera

11:28 horas | El Eibar ha rescindido el contrato a Jordi Calavera, quien jugó cedido en el en el último curso.

Acuerdo para la rescisión del contrato de Jordi Calavera

Gracias por tu profesionalidad. Molta sort @JordiCala14 pic.twitter.com/K9QrEeo4Tt — SD Eibar #DenokArmagin 💙❤️ (@SDEibar) August 30, 2020

El anuncia el fichaje de Doherty

10:54 horas | El Tottenham confirmó en redes sociales el fichaje de Matt Doherty, lateral derecho proveniente del Wolverhampton.

El Bayern confirma la oferta por Thiago

10:22 horas | Rummenigge, CEO del Bayern, confirmó que Thiago Alcantara no seguirá en el club y que esperan ya una oferta del Liverpool, equipo con quien esperan cerrar el acuerdo en los próximos días.

Ofertón del por Mendy

09:41 horas | El Chelsea sigue renovando su proyecto para formar un equipo ganador. La última petición de Lampard ha sido un portero, ya que no cuenta con Kepa. Los Blues han decidido ya que el elegido sea Edouard Mendy, meta del . Según ha sabido Goal, la oferta rondaría los 20 millones.

Barcelona: Despedir a Suárez vale 14M€

08:56 horas | El Barcelona sigue buscando salida a Luis Suárez y se ha planteado incluso despedir al jugador, una operación que sería muy costosa. La rescisión del contrato implicaría pagarle al delantero 14 millones de euros netos por el año restante que le queda.

Los números del fichaje de Óscar por el

08:34 horas | El Sevilla FC ha pagado 15 M€ por el 75% de los derechos económicos del futbolista y el conserva el 25%. Según ha podido saber Goal, el Madrid se reserva un derecho de tanteo, pero no tendrá opción de recompra por el jugador.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 30 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí.