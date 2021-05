Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de mayo de 2021

"Sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, pero sólo le quedan cuatro partidos, así que tendremos que ver. Es una discusión a tres bandas; somos nosotros, el Real Madrid y el Tottenham. Tenemos nuestras opiniones y se las haremos saber en el momento adecuado", dijo Jonathan Barnett a SNTV.

RAC1 asegura que el Barça y la Juventus han iniciado conversaciones para que Pjanic regrese a Turín sólo un año después de su fichaje. El bosnio no ha cuajado como blaugrana y podría cerrarse un nuevo trueque para que Bentancur sea el que recale en el Camp Nou.

Según AS, el Atleti tiene previsto premiar el rendimiento del centrocampista con una mejora en su contrato para que su importancia en el equipo se vea reflejada con un crecimiento en la escala salarial de la entidad.

El central y el club catalán ya tienen un acuerdo total a falta de la firma, que se producirá en las próximas semanas. La idea es anunciar su fichaje hasta 2026 antes de la Eurocopa después de que haya aceptado una rebaja salarial de un 40% respecto a la primera oferta que recibió en ener.

“He decidido dejar la Juventus al final de la temporada, no voy a extender el contrato”, explicó el portero de 43 años en una entrevista concedida a beIN Sports. El arquero había regresado en 2019 a la vecchia signora tras un año en el PSG y parece que colgará los guantes sin cumplir su sueño de ganar la Champions League.

El Arsenal hará lo que sea necesario para fichar al centrocampista del Rennes Eduardo Camavinga este verano, informa "Le 10". El joven de 18 años es considerado una de las mejores promesas de Europa y al que también siguen otros clubes importantes como el Real Madrid.

Eric García ya habría ha firmado condiciones de precontrato con el Barcelona, tal y como adelanta el periodista Fabrizio Romano. El defensa del Manchester City termina contrato y llegará como agente libre al calub catalán, donde firmará hasta 2026.

El Manchester United quiere llegar a un acuerdo por Jadon Sancho antes de la Eurocopa de este verano, informa Bild. Los Diablos Rojos llevan años siguiendo al extremo y querrían pagar 100 millones de euros al Borussia Dortmund para acabar con el culebró sobre su futuro.

Serge Aurier ha sido relacionado como un posible objetivo para el Real Madrid, que ya habría preguntado al Tottenham sobre su disponibilidad, según "Foot Mercato".

La información asegura que el Real Madrid quiere hacer recortes en cuanto a salarios se refiere y en esa circunstancia, Aurier puede verse como una adquisición viable que costaría menos que las alternativas más codiciadas.

Newcastle, Crystal Palace y Watford persiguen el fichaje del extremo del Amiens Gael Kakuta, según el "Daily Mail". Los tres clubes están sopesando ofertar por el jugador de 29 años, que actualmente está cedido en el Lens. Kakuta comenzó su carrera en la Premier League con el Chelsea pero despuntó en el Rayo Vallecano y se marchó al Sevilla, donde no dio la talla y regresó a su país.

イニエスタ選手との契約更新が決定!

2023年まで延長することに合意しました。



詳細はこちら👇https://t.co/wAOARCwzLr



Andres Iniesta has extended his contract until 2023!@andresiniesta8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/dCc7UkKWHo