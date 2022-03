Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de marzo de 2022

Wijnaldum saldrá de París

El futuro de Wijnaldum está lejos del PSG. Según "L'Equipe", el holandés abandonará el club francés al final de la presente temporada. El jugador buscaría un retorno a la Premier League, donde Newcastle United o Aston Villa han mostrado interés en sus servicios.

Jorginho, en la agenda de la Juve

Jorginho tiene contrato en vigor con el Chelsea. Sin embargo, según "Tuttosport", es uno de los objetivos de Allegri para la próxima temporada. La Juve quiere pescar en el río revuelto del Chelsea, tras sufrir las prohibición de no poder fichar ni firmar nuevos contratos.

Nico ficha por...Jorge Mendes

El superagente Jorge Mendes sigue ampliando la lista de canteranos del Barcelona que incorpora a su agencia. Tras Ansu Fati y Balde, ha 'fichado' ahora a Nico González. Tiene dos años más de contrato, negociará en los próximos meses un nuevo contrato.

Chimmy Ávila, rojillo hasta 2026

Osasuna ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con el delantero argentino para ampliara su contrato, que finalizaba en 2023, hasta 2026, con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros, además de otorgársele al jugador una participación sobre sus derechos económicos.

Tchouaméni, en el radar del Madrid

Aurélien Tchouaméni sigue siendo un objetivo para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. El conjunto blanco insistirá para contratarle, pero la negociación será dura con el Mónaco, que pide hasta 60 millones de euros.

Mazraoui: "No he firmado por el Barça"

Noussair Mazraoui es uno de los grandes objetivos que tiene el Barça de cara al próximo mercado de fichajes. El lateral derecho neerlandés queda libre este verano. Sin embargo, ayer comentó: "No he firmado por el Barça, ni siquiera estoy cerca de hacerlo".

Getty Images

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 16 de marzo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.