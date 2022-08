Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de agosto de 2022

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol nacional e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 20 de agosto de 2022

Koundé, descontento con su situación

El francés está frustrado al no poder jugar aun con el Barcelona debido a que aun no ha podido ser inscrito. Koundé está a la espera de que el Barcelona agilice las salidas que necesita para poder liberar masa salarial y así inscribirle. Cabe recordar que 'SER Catalunya' informó esta semana de que tiene una cláusula en su contrato por la cual quedará libre si no está inscrito antes del 1 de septiembre.

El Dortmund descarta la llegada de Cristiano

Sebastian Kehl, director deportivo del Borussia Dortmund, ha dejado claro que no ficharán a Cristiano Ronaldo en este mercado estival. "Cristiano Ronaldo no se mudará al Borussia Dortmund, así son las cosas. Sin duda esun fantástico jugador, pero cuando se dice que le falta jugar en la Bundesliga, ese no es nuestro tema".

Antony, más cerca del Manchester United

El brasileño no ha entrado en la convocatoria del Ajax para medirse al Sparta de Rotterdam. Antony quiere marcharse al United y espera que las negociaciones entre ambos equipos avancen en las próximas horas.

El United también va a por Sommer

Según informa 'The Sun', el Manchester United también quiere reforzar su portería y el escogido es el helvético Yann Sommer, el cual está en el Borussia Mönchengladbach.

El PSG busca competencia a Ramos

Según informa 'L'Equipe', Luis Campos ha tenido una conversación con Sergio Ramos en la que le ha comunicado que están buscando jugadores para que le compitan el puesto de titular.

Aguirre quiere a Braithwaite

Según informa el 'Diario de Mallorca', el técnico mexicano quiere al atacante danés para reforzar el ataque del Mallorca. El equipo balear busca una cesión. Aguirre ya le tuvo a sus órdenes en el Leganés.

Negociación abierta por Bryan Gil

Según informa Fabrizio Romano, continúan las negociaciones entre Valencia y Tottenham por Bryan Gil. Sería una cesión y, ahora mismo, el principal problema es que el Tottenham quiere incluir una opción de compra obligatoria.

El Barça presiona a Dest para que salga

Según informa el 'Daily Mail', Xavi está presionando a Sergiño Dest para que abandone el Fútbol Club Barcelona. El equipo está en el mercado buscando reforzar el lateral derecho y, además, de cara a poder inscribir a Koundé, Dest se ha convertido en el principal candidato a abandonar el club.

Memphis, a la espera de la Juventus

Según informa Fabrizio Romano, el jugador holandés tiene la rescisión de contrato con el Barcelona lista desde el sábado. Sin embargo, está a la espera de que la Juventus se incline definitivamente hacia su fichaje para certificar su salida del Barcelona.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 21 de agosto de 2022. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran en verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.