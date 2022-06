Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol nacional e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de junio de 2022

El Sevilla marca los tiempos en su interés por Marcao

Según ha podido saber GOAL, tanto el central de 26 años como el Galatasaray son plenamente conscientes del seguimiento del club de Nervión en el jugador, que tiene contrato hasta 2024 pero es consciente de que jugar en el Sevilla y en La Liga sería una gran oportunidad. Sin embargo, el conjunto del Sánchez-Pizjuán aún no se ha movido más allá de expresar su interés a las partes. Las negociaciones aún no han empezado ni se ha presentado ningún tipo de oferta por dos motivos.

El Atleti, más cerca de Soler

En la carrera por Carlos Soler, el Atlético de Madrid llega a la puja con una importante ventaja respecto de sus competidores, según informa el diario "AS". Y es que los rojiblancos sí ofrecerán dinero al Valencia, mientras que el FC Barcelona quiere comprarlo y no puede y la Juventus prefiere esperar un año para llevarse gratis al futbolista.

Mendy está en el mercado

La llegada de Rüdiger al Real Madrid desplazará a Alaba al lateral izquierdo, restando peso a Mendy. El Madrid no prioriza su venta, pero si llegan ofertas altas se planteará un traspaso, según informa este sábado el diario "AS". El lateral izquierdo costó 48 millones en 2019, procedente del Lyon, y en el club consideran que ha dado varios pasos adelante de blanco. Solo una oferta similar a aquel coste podría posibilitar la operación, una cifra a la que es complicado que llegue algún equipo en este momento.

Zidane preferiría esperar a Francia

Zidane ha dicho no, de momento y por tercera vez, al PSG. Según ha podido saber "AS" de fuentes próximas a las negociaciones que se han desarrollado en los últimos días, el técnico francés ha declinado el ofrecimiento que tenía sobre la mesa de dirigir al equipo parisino. El ex del Real Madrid fue tentado con un gran proyecto deportivo y un contrato suculento. Incluso llegó a hablar de un control total sobre los fichajes, pero por ahora sigue fiel a su idea de esperar a que se juegue el Mundial de Qatar, porque su deseo es entrenar a la selección francesa.

De Jong, más cerca del United

Según ha informado el ‘Daily Star’, el Manchester United es optimista con el fichaje del centrocampista neerlandés, el primer refuerzo para el proyecto de Erik ten Hag en Old Trafford. Aunque aún no ha llegado a un acuerdo con el club blaugrana, la realidad es que las cifras que se piden desde las oficinas del Camp Nou son asequibles para los ‘red devils’. Siempre según el medio de comunicación citado, el United confía cada vez más en poder fichar a Frenkie mediante un traspaso de alrededor de 80 millones de euros.

Sólo una oferta mareante sacaría a Nkunku del RB Leipzig

Según ha podido saber "AS" de fuentes cercanas al propio Nkunku, el RB Leipzig sólo lo vendería este verano a un precio desorbitado, totalmente fuera de mercado. El club propiedad del imperio Red Bull, muy al contrario, quiere renovar al jugador y está haciendo mucha fuerza para ello justo en estos momentos. La idea del Leipzig es ampliar el contrato del futbolista, que termina en 2024, un par de años más, ajustar su sueldo a lo que dice el mercado y esperar a que pase el Mundial de Qatar, donde se espera que tenga un papel relevante para, entonces sí, bien venderlo.

El Barça duda con la continuidad de Piqué

Según el diario "AS", el Barcelona no sabe cómo tratar el tema de Piqué, puesto que es una leyenda del club y uno de los principales referentes de la afición, así que será el propio jugador quien decida cuándo y cómo dejará el Camp Nou. Sin embargo, sus polémicas, su alta ficha y las estrecheces económicas del club llenan de incertidumbre su futuro en la entidad azulgrana.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 11 de junio de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.