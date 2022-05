Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de mayo de 2022

Mata podría volver a España y le siguen el Betis, la Real y el Valencia

Getty

Según "Estadio Deportivo", el centrocampista asturiano quiere volver a jugar en España y los tres equipos ya se han interesado por su situación para ficharlo como agente libre cuando acabe su contrato en el Manchester United.

Chiellini se irá de la Juventus para jugar en la MLS

Getty

Según ha podido saber GOAL, a pesar de que Chiellini tiene contrato hasta 2023, está listo para dejar la Juventus al final de la temporada actual. Le gustaría marcharse la MLS y su agente está trabajando para encontrar un club allí.

Depay podría seguir en el Barça

Getty Images

Según el diario "As", el delantero neerlandés podría seguir la próxima temporada en el seno del Barça, tras los problemas del club en encontrar un 9 ‘top’. Memphis tiene contrato en vigor con los culés hasta junio de 2023.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 5 de mayo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.