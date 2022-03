Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 25 de marzo de 2022

Salah, una opción para el Barcelona

Mo Salah no quiere seguir en Anfield y podría salir este verano. Según "Mundo Deportivo", la situación del egipcio se enquista en Liverpool y el Barça tendrá más claro cerca del verano hasta dónde llegar según el ‘fair play’ y si cierra el acuerdo con CVC, podría ficharle.

Bruno Fernandes podría renovar

La BBC apunta que Bruno Fernandes podría renovar su contrato con el Manchester United en breve, ampliando hasta 2027 y con una mejora de salario. Desde su llegada el jugador portugués se ha consolidado como referencia de los "Red Devils".

Carlos Soler habla de su renovación

Carlos Soler sigue sin renovar por el Valencia CF. Hoy afirma en "Superdeporte" que "renovar sería especial", que es "optimista" y que "se tienen que dar las condiciones" para seguir y poder continuar". Acaba contrato en 2023.

Se complica el futuro de Adama

Según "Mundo Deportivo", el Wolverhampton no comprará a Francisco Trincao, algo que podría complicar la continuidad de Adama Traoré en Barcelona. Si el Barça no ingresa por Trincao, parece complicado que pueda pagar la opción de compra por Adama.

Lewandowski, objetivo del Barça

Según el diario "Sport", Robert Lewandowski es el gran objetivo culé para la próxima temporada. "Sport" informa que el Barça le ofrecería a Lewandowski cuatro temporadas, hasta junio de 2026, para cerrar el que sería su "fichaje estratégico".

Pogba saldrá del United en verano

Paul Pogba se siente insatisfecho de sus últimos cinco años en el Manchester United y ha calificado como "muerta" su temporada, lo que le abre de par en par las puertas de Old Trafford. Saldrá como agente libre y hay interés de PSG, Juve y Real Madrid.

"L'Equipe": El Barça irrumpe por Mbappé

Según este diario, el FC Barcelona ha irrumpido en el futuro de Kilyan Mbappé. El rotativo galo explica que, aunque ha llegado muy tarde a la carrera por el astro parisino, el Barça también está interesado en el fichaje de Mbappé, que sigue sin renovar por el PSG y al que se le vincula claramente con el Real Madrid.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 25 de marzo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.