Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de julio de 2022

Dest: "Me quedo definitivamente"

"Estoy feliz en el club, y definitivamente me quedaré aquí. Somos el Barça. Todos esperan que seamos los mejores. Creo que vamos a hacer una gran temporada. Ya no podemos jugar más en la Europa League. No sé si cometimos grandes errores. Tenemos mucho talento. Estamos tratando de crear una nueva generación y eso lleva tiempo", comentó a "ESPN".

El Betis estrecha el cerco por Aouar

Según "Fabrizio Romano", el Betis ha puesto toda la carne en el asador para fichar al mediapunta francés del Olympique de Lyon. El jugador ve con buenos ojos salir del club francés pero decidirá entre todos sus pretendientes su nuevo destino.

Ancelotti: "Se acabó, no vamos a fichar a nadie"

El italiano dio la primera rueda de prensa de la temporada. Además de descartar más fichajes, aseguró que quiere ver a Hazard como falso nueve.

Puedes leer todas sus declaraciones sobre el mercado de fichajes aquí

El Barça pide a De Jong que acepte marcharse

Según "Mundo Deportivo", el Barcelona le ha pedido al centrocampista holandés que se marche y acepte la oferta del Manchester United. Ambos clubes tienen un acuerdo para cerrer su venta en 75 millones más 10 en variables, tal y como informó GOAL.

El Sevilla se fija en Nicolas Pepe

Según "Diario de Sevilla", el club de Nervión estaría en la lista de clubes que quieren a Nicolas Pepe, que no cuenta para Mikel Arteta en el Arsenal. El Marsella, el Olympique de Lyon y el Leeds también querrían al jugador.

El PSG quiere a Khephren Thuram

El Paris Saint-Germain persigue el fichaje de Khephren Thuram, según "L'Equipe". El nuevo entrenador del PSG, Christophe Galtier, ya dirigió a Thuram en el Niza y está ansioso por traerlo a su nuevo club.

El defensor es hijo de la leyenda francesa Lilian y hermano del extremo del Borussia Monchengladbach Marcus.

Fàbregas seguirá jugando en la Serie B de Italia

Cesc Fabregas está listo para firmar con Como, según "Sky Sport Italia". El club terminó 13º en la Serie B la temporada pasada, pero ahora ha agregado una de las estrellas del mediocampo más condecoradas de esta generación. Fábregas es agente libre y dejó el Mónaco al final de la temporada de la Ligue 1.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 15 de julio de 2022. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran en verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.