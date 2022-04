Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 12 de abril de 2022

La Real, pendiente de Silva

¿Renovará David Silva con la Real Sociedad? El contrato del grancanario expira el 30 de junio de 2022, aunque contempla la opción de prorrogarlo hasta 2023. En Donosti son optimistas y confían en que siga

El Arsenal pujará por Morata

Según la prensa inglesa, el Arsenal, en su búsqueda de un delantero centro, está dispuesto a pujar por Álvaro Morata, siempre y cuando la Juventus no pague la opción de compra que tiene pactada con el Atlético de Madrid, por 35 millones de euros. La Juve quiere una "rebaja" de ese dinero y el Atleti, recaudar el dinero acordado en la cesión.

Getty

Kamara, cada vez más cerca del Atleti

Boubacar Kamara, mediocentro del Olympique de Marsella, que acaba contrato, es el favorito de la dirección deportiva del Metropolitano. A pesar de que hay gran competencia de clubes ingleses, el Atleti confía en ser el mejor colocado para convencer al jugador

Borna Sosa "suena" para el Barça

Según informa "Sky Sports", el club azulgrana sigue al defensa croata del Stuttgart como una posible alternativa a Jordi Alba para la banda izquierda.

Enzo Fernández: medio mundo le quiere

La nueva perla de River Plate está despertando el interés en el mercado de fichajes. Según ha podido saber GOAL, equipos como Real Madrid, Sevilla, City, Inter y Milan están tras sus pasos y podrían pujar ya por él para adelantarse a sus perseguidores.

Mathías Olivera, rumbo Nápoles

El lateral del Getafe está muy cerca de acabar jugando en el Diego Armando Maradona. Los italianos están trabajando duro para cerrar cuanto antes el acuerdo con el Getafe por el lateral uruguayo y estaría cerca de hacerse.

El Madrid, en la pelea por Haaland

El Real Madrid aún no se ha retirado de la puja por Erling Haaland. Según ha informado en sus redes Jan Aage Fjortoft, exfutbolista muy cercano a la familia del jugador del Dortmund, el conjunto blanco "no está fuera de la carrera" por el noruego.

El artículo sigue a continuación

Getty Images

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 12 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.