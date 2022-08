Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol nacional e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de agosto de 2022

El Dortmund, a por Simeone

"El Cholito" está en la agenda del Dortmund. Los alemanes buscan sustituto para Haller y se han fijado en Gio Simeone. Esta semana viajarán a Italia para cerrar la operación. Napoli también pretende su fichaje, pero antes debe dar salida a Andrea Petagna.

'Caso abierto' con RDT

¿Qué pasa con Raúl De Tomás? El delantero del RCD Espanyol no cuenta y no va a seguir en el club "perico", pero no encuentra destino todavía. Se especula con el interés de Newcastle, Bayern o Juve, incluso se habla del Real Madrid, pero el Espanyol pide su cláusula, 70 "kilos"

Abde, pendiente de Girona

Ez Abde, extremo del FC Barcelona, está cerca de convertirse en nuevo jugador del FC Barcelona. La operacióm podría cerrarse en próximos días y está pendiente de resolver los últimos flecos.

Slonina, por 15 "kilos"

El Chelsea tiene prácticamente todo acordado con Chicago Fire para llevarse a Gabriel Slonina, un portero que también llegó a interesar al Real Madrid. Los "blues" pagarán unos 15 millones de euros.

Cherky renovará con OL

Rayan Cherky está muy cerca de renovar contrato con el Olympique de Lyon. El jugador y los dirigentes del club francés deberán reunirse por última vez este mismo lunes. Cherky termina contrato en junio de 2023.

A la caza de Arthur

El Valencia no tira la toalla por Arthur Melo. Quieren al brasileño cedido y ofrecen pagar una parte de su salario. Sin embargo, la Juventus estudia la oferta, pero quiere que el Valencia se haga cargo del 50% de su ficha para dejarle salir.

Belotti, entre Roma y Valencia

Belotti, agente libre tras acabar su relación con el Torino, es objetivo de AS Roma y Valencia CF. Se trata de un '9' puro del agrado de Gennaro Gattuso, pero es una operación compleja. El jugador, a la espera de noticias.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 1 de agosto de 2022. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran en verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.