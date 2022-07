Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol nacional e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 24 de julio de 2022

Conte se cansa de los rumores por Harry Kane

El técnico italiano se mostró muy molesto sobre los rumores que hablan de una posible salida de Harry Kane y sobre las palabras de Nagelsmann sobre su jugador. "No me gusta hablar de jugadores de otros clubes, me parece irrespetuoso. Si quiero hacer algo, ire a hablar con el club y no pasaré por los medios", aseguró.

Nagelsmann da por cerrado el fichaje de Mathys Tel

El entrenador alemán habló tras la derrota por 0-1 ante el Manchester City y alabó al que, en teoría, va a ser su nuevo jugador. "Tel podría convertirse en uno de los mejores delanteros algún día. Pienso que puede llegar a marcar 40 goles (por temporada) algún día". Según 'BILD', el equipo germano pagaría 20 millones fijos y 8,5 en variables al Rennes.

El Girona se adelanta al Getafe por David López

Según informa 'MARCA', el equipo catalán ha adelantado en las últimas horas al cuadro madrileño y apunta a hacerse con los servicios del ex capitán del RCD Espanyol.

Koundé no jugará ante el Sporting de Portugal

Según informa 'MARCA', el jugador del Sevilla se ha quedado en el hotel de Portugal entrenando en solitario y no disputará el amistoso que el conjunto hispalense jugará esta noche ante el Sporting de Portugal. Aunque su fichaje por el Chelsea parecía hecho, el Barcelona no ha desistido y sigue empujando por hacerse con el francés.

El PSG cierra el fichaje de Mukiele

Según informa 'L'Equipe', el Paris Saint-Germain tiene cerrada la incorporación de Nordi Mukiele, lateral derecho del Leipzig, por el cual pagarán una cantidad entre los 12 y 16 millones de euros.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 24 de julio de 2022. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran en verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.