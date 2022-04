Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 25 de abril de 2022

Dembélé, prioridad de Xavi

Renovar a Dembélé es prioritario para Xavi Hernández, que sigue insistiendo a la cúpula del FC Barcelona para renovar el contrato del extremo. Según "SPORT", el orden de prioridades en las renovaciones para Xavi es: Dembélé, Araujo y Gavi.

Chelsea no se olvida de Koundé

Jules Koundé sigue siendo el gran objetivo del Chelsea de Thomas Tuchel de cara a la próxima ventana de fichajes. El adiós de Rüdiger y quizá Azpilicueta justifica el interés de los 'blues', que ya intentaron fichar al central del Sevilla el pasado verano

Lewandoswski no saldrá de Múnich

Robert Lewandowski no saldrá del Bayern de Múnich este verano. Así lo aseguró este domingo el director deportivo del club bávaro, Hasan Salihamidzic, negando una posible venda del delantero polaco, que acaba contrato en 2023.

Rüdiger, más cerca del Madrid

El Real Madrid ya tiene un acuerdo verbal con Antonio Rüdiger, central del Chelsea. El alemán, de 29 años, termina contrato el próximo 30 de junio y es un claro objetivo del cuadro blanco. Rüdiger ya ha rechazado todas las propuestas de renovación por parte de los 'blues'.

Gabriel Jesús, futuro en el aire

¿Dónde jugara Gabriel Jesús la próxima temporada? El delantero del Manchester City tiene contrato hasta 2023, pero su continuidad en el equipo más allá del próximo verano es incierta. Se rumporea que interesa a Barça y Atlético.

El PSG piensa en Antonio Conte

Según 'Le Parisien', el PSG estudia el perfil de varios candidatos para suceder a Mauricio Pochettino en el banquillo en vistas a la próxima temporada. Una de las opciones sería Antonio Conte, bajo contrato en el Tottenham.

Felipe, un año más en el Atleti

Felipe Monteiro seguirá un año más en el Atlético de Madrid. La renovación del central estaría muy encarrilada por una temporada más según adelantó 'UOL'. El brasileño es feliz en Madrid y no quiere cambiar de equipo.

Haaland, más cerca del City

Erling Haaland está más cerca de fichar por el Manchester City que por Real Madrid o Bayern de Múnich. Así lo asegura la prensa inglesa, que confirma que se siguen produciendo varios contactos entre los "citizen" y el entorno del delantero noruego.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 24 abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.