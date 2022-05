Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de mayo de 2022

El posible regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Según informa 'Mirror', la cúpula madridista cada vez está más interesada en tener una reunión con el jugador para su regreso. Cristiano ha cuajado una muy buena temporada en el Manchester United pero su intención sería no seguir debido a que la próxima temporada no jugarán la Champions, salvo sopresa en estas últimas jornadas en la Premier League.

Getty Images

Tres fichajes para ilusionar al madridismo

Según informa el 'Diario AS', el Real Madrid tiene en su agenta tres objetivos de cara a este verano: Mbappé, Tchouameni y Rüdiger. Según el rotativo español, el centrocampista del Mónaco llegaría únicamente si el precio se ajusta al mercado actual, no piensan hacer locuras.

Guardiola, cerca de renovar

Según informa 'Mirror', el técnico catalán estaría dispuesto a aceptar la oferta de renovación del Manchester City, la cual le mantendría como entrenador del equipo británico hasta junio de 2025.

Getty Images

Conte pide una revolución en el Tottenham

Según informa 'The Telegraph', hay discrepancia entre Antonio Conte y el Tottenham de cara a la planificación de la próxima temporada. El italiano quiere hasta ocho nuevos fichajes para mejorar la actual plantilla pero la cúpula del Tottenham no está dispuesta a tanto movimiento.

Getty Images

Marcos Alonso se acerca al Barcelona

El lateral español tiene como prioridad absoluta volver a España este verano, tal y como avisó Fabrizio Romano este sábado. Además, según el 'Diario AS', el ex del Real Madrid ya negocia con el Fútbol Club Barcelona con la intención de recalar en el conjunto azulgrana.

Getty

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 1 de mayo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.