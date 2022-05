Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 14 de mayo de 2022

Vencedor renueva hasta 2027

💥 Unai Vencedor amplía su contrato hasta 2⃣0⃣2⃣7⃣



El centrocampista de Rekalde elimina la cláusula de rescisión en el nuevo documento.



Zorionak, @unaai_06‼️ #Vencedor2027 #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) May 13, 2022

Cesc Fabregas se despide del Mónaco: "Es el peor año no solo de mi carrera, sino también de mi vida"

"Es seguro que entre el Mónaco y yo hemos terminado. Mi contrato expira el próximo junio y estoy buscando un nuevo comienzo. Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro lugar. Es el peor año no solo de mi carrera, sino también de mi vida, porque cuando no soy feliz en el fútbol, no soy feliz en mi vida. Este año he sufrido mucho y ha sido fuerte mentalmente. Este año ha sido tan malo que no puedo terminar con esto. No después de construir esta carrera. Quiero seguir jugando", declaró el catalán en una entrevista en "So Foot".

¿Dybala en la Premier League?

Según el medio "Mirror", el agente de Paulo Dybala se encuentra en Londres escuchando distintas propuesta por el actual hombre de la Juventus. ¿Los equipos que más suenan? El Manchester United y el Arsenal. El argentino estaría analizando también la opción de incorporarse al Inter.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 14 de mayo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.