Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de abril de 2022

El United tendrá competencia por Nkunku

El Manchester United tendrá que enfrentarse al Arsenal, al AC Milan y al Inter para fichar a la estrella en ascenso del RB Leipzig, Christopher Nkunku, según "Fichajes". Nkunku ha disfrutado de una gran temporada en la Bundesliga, anotando 17 goles en 30 partidos.

Los grandes de la Premier quieren a Tielemans

El Tottenham sigue interesado en el mediocampista del Leicester Youri Tielemans, pero "The Sun" informa que se enfrentarán la competencia del Arsenal y el Manchester United por el internacional belga. Una oferta de mucho dinero en la ventana de verano forzaría a los Foxes a venderlo.

El Real Madrid se plantea ir a por Gnabry

El Real Madrid se ha visto impulsado por la noticia de que el Bayern de Múnich está abierto a vender a Serge Gnabry este verano, informa "Sport".

Las negociaciones para intentar renovar al jugador en las oficinas del Allianz Arena se han roto nuevamente, lo que significa que un extremo internacional de Alemania podría marcharse a España si se presenta una oferta adecuada.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 21 abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.