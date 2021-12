Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores del Campeonato Nacional 2022 en Chile

Ya finalizado el Campeonato Nacional 2021 con un inédito tetracampeonato en las vitrinas de Universidad Católica y una épica salvación de Universidad de Chile, los clubes que componen la Primera División ya comienzan a trazar líneas respecto a la conformación de sus planteles de cara al curso 2022.

En ese sentido, GOAL te trae toda la información sobre los movimientos de los equipos de la máxima categoría. De hecho, tanto Colo Colo como los azules deberán hacer frente a numerosas bajas, mientras que el monarca buscará potenciarse pensando en realizar una buena participación en la CONMEBOL Libertadores con Cristian Paulucci al mando del proceso.

Miércoles 8 de diciembre

Felicevich complica la continuidad de Vicente Pizarro en Colo Colo

El plan de Blanco y Negro, concesionaria que dirige los destinos del Cacique, es alargar la estadía del mediocampista, el segundo jugador Sub 21 de los albos con más acción en cancha después de Jeyson Rojas (1.244 minutos en 23 partidos disputados); sin embargo, existe un obstáculo que complica su continuidad. Según reportó La Tercera, la renovación del hijo de Jaime Pizarro estaría entrampada con Fernando Felicevich, representante del valor de 19 años.

"El club le ofreció un contrato con una mejora escalonada en su sueldo y una cláusula de salida de US$ 2 millones por el 50% del pase. La oferta se hizo hace varias semanas, pero recién este lunes recibieron una contrapropuesta, que en la mesa fue calificada de “irrisoria”, pues contemplaba una rescisión cercana a los US$ 800 mil", explica el matutino.

En ese sentido, el club habría fijado un ultimátum de una semana para cerrar su continuidad debido a que es una fija en la planificación de Gustavo Quinteros para la próxima temporada. Lo anterior debido a que no quieren sufrir el mismo problema que tuvieron con Martín Rodríguez, quien partió rumbo a Turquía dada su baja cláusula de salida. "La indignación (del club) es grande, no solo porque consideran que Felicevich está llevándose un activo del club, sino que la actitud suya y la de sus emisarios durante las negociaciones no ha sido la mejor”, establece el citado medio.

Martes 7 de diciembre

Colo Colo va a la carga por Luis Jiménez

El Popular se encontraría sondeando al experimentado volante, ex Palestino, de cara a la pretemporada que el equipo realizará en Argentina. No obstante, según asevera Radio Cooperativa, las dudas aparecen por su avanzada edad (37).

Pese a ello, el DT dejó en claro que es de su gusto futbolístico. "Me gusta y es un muy buen jugador. Cuando llegue a Colo Colo tuvimos muchísimas charlas con los dirigentes de esa época, en octubre del 2020. Había un proyecto en la institución a mediano y largo plazo. Llevé a cabo ese proyecto al pie de la letra, con varios jugadores mayores de 34 dejando el equipo y llegaron Amor, Falcón y Solari, que tienen menos de 25", indicó en Radio Pauta.

Y agregó: "La idea siempre fue tener un plantel con un promedio de edad más joven, además de darle mucha participación a los jugadores de la cantera. Nosotros hemos seguido al pie de la letra ese proyecto del club. Creo que futbolísticamente el equipo funcionó bien en el 2021, por lo que necesitamos integrar jugadores con experiencia, con futuro de selección o que estén para darle más nivel al equipo". Cabe destacar que con los tetracolores y La Roja, el futbolista vio acción este curso en 42 partidos, aportando un total de 13 conquistas.

Los jugadores que no seguirán en Universidad de Chile

Al día siguiente de la agónica salvación en El Teniente de Rancagua, tras vencer 3-2 a Unión La Calera, el cuadro laico anunció los jugadores que no seguirán siendo parte del club para la siguiente temporada.

Uno de ellos es el volante Gonzalo Espinoza, quien regresó al CDA en 2018 para vivir su segunda etapa con el cuadro estudiantil. Tampoco seguirán los defensores Augusto Barrios y Osvaldo González. A estos, se suman los nombres de Nahuel Luján, Sebastián Galani, Mario Sandoval, Luis del Pino Mago, Diego Carrasco y Brandon Cortés. En los casos de Ramón Arias y Joaquín Larrivey, los universitarios trabajan en la renovación de los dos. El delantero escribió un mensaje en su cuenta de Instagram y dejó todo en manos de la dirigencia.

Diez jugadores de Universidad Católica terminan contrato

Luego de conseguir un histórico tetracampeonato, los Cruzados comienzan a preparar el 2022. Sin embargo, antes de comenzar a pensar en los refuerzos hay 10 jugadores que ponen fin a su situación contractual y su futuro es incierto. José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Alfonso Parot, Raimundo Rebolledo, Juan Cornejo, Juan Fuentes, Edson Puch, Diego Buonanotte, Luciano Aued y Gastón Lezcano son los futbolistas que pueden decir adiós. Al respecto, el presidente de la institución franjeada, Juan Tagle, explicó: "No quiero referirme a ningún caso en particular porque es un tema sensible. Hay personas muy queridas involucradas y queremos hacerlo bien, de manera profesional y no por recados a través de los medios".