Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 9 de mayo de 2022

El Real Madrid aplazará el fichaje de Tchouaméni hasta 2023

Getty Images

El Real Madrid podría esperar hasta 2023 para hacerse con el fichaje del centrocampista del Mónaco Aurélien Tchouaméni, según "Marca".

El jugador de 22 años está ansioso por asegurar un movimiento de verano, pero los blancos no tienen prisa por cerrar la operación. Esta actitud podría abrir la puerta para que el Paris Saint-Germain fiche a Tchouameni, que también está siendo vinculado con varios clubes de la Premier League.

El Barça no descarta vender a Memphis Depay

Getty Images

Según "Sport", el Barça quiere hacer caja con el holandés antes de que entre en su último año de contrato y se marche gratis. Fue una petición de Koeman y con Xavi han tenido más protagonismo otros atacantes.

El fichaje de Haaland por el City será oficial esta semana

Getty Images

Según "The Athletic", el Manchester City ya ha llegado a un acuerdo para fichar a Haaland y anunciar su fichaje esta semana. El club inglés ya ha informado al Borussia Dortmund que ejecutará su cláusula.

Guido Rodríguez asegura que se quedará en el Betis

Getty Images

"Me quedo, a dónde me voy a ir", dijo el centrocampista argentino durante un directo en redes sociales que realizó para una marca comercial cuando se le cuestionó sobre su futuro.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 9 de mayo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.