Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 13 de mayo de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 13 de mayo de 2021

El Liverpool también quiere a Lautaro

El Liverpool es uno de los muches clubes que buscan un posible acuerdo por el delantero del Inter, Lautaro Martínez, afirma "90min". También asegura este portal que el Manchester City y Chelsea están interesados en agregar al internacional argentino a filas repletas de estrellas en la Premier League.

El fichaje de Agüero por el Barça es compatible con el de Depay

De acuerdo con lo que publica el Diario "AS", el Barcelona no descarta el fichaje de Memphis Depay aunque fiche a Agüero. El delantero holandés también será agente libre tras acabar contrato en el Olympique de Lyon y el rotativo asegura que tiene avanzada su llegada al club blaugrana.

El Barcelona piensa en Flick para el banquillo

Según "ESPN", el Barça ha tanteado al técnico del Bayern de Múnich, Hansi Flick. El preparador alemán quedará libre tras no renovar y todas las quinielas le colocan como sustituto de Joachim Low en la Selección de Alemania.

El propio técnico ha aclarado "es cierto que ya mantuve conversaciones con Olli Bierhoff (director general de la federación alemana), pero también se produjeron otras conversaciones".

El PSG también piensa en Aurier

El lateral del Tottenham ha sido vinculado con el Real Madrid pero también con un posible regreso al PSG, que le ha ofrecido un contrato de cuatro años, según " Foot Mercato ". Los parisinos vendieron el lateral derecho al Tottenham por casi 30 millones de euros y ahora podrían recuperarlo por 10, ya que los Spurs saben que llega el final de su contrato y se acaban las oportunidades para hacer caja.

El Elche paga al Torino la opción de compra por Lucas Boyé

📯 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 | Lucas Boyé



🟢⚪️ El #ElcheCF ejerce la opción de compra por @LucasBoye1 #MuchoElche 💚 — Elche Club de Fútbol 🌴 (@elchecf) May 13, 2021

El Barça pone a Braithwaite en el mercado

Según publica "Mundo Deportivo", la llegada del Kun Agüero para reforzar la delantera conllevaría la salida de Martin Braithwaite. El Barça cree que su rol de titular en la Eurocopa con Dinamarca podría ayusarle a encontrar un equipo y ya tiene cartel en la Premier League.

La Roma no facilitará una salida a Dzeko

Edin Dzeko no recibirá ayuda de la Roma si quiere jugar en otro lugar antes de que finalice su contrato el próximo año, ya que "La Gazzetta dello Sport" publica que el club no está interesado en hacer el trabajo de encontrar un pretendiente para el delantero veterano. Eso significa que Dzeko probablemente necesitará reclutar un nuevo equipo para sí mismo, una tarea que podría no ser tan difícil considerando el récord de goles de su carrera ejemplar en las principales ligas de Europa.

Upamecano expica su no al United con 17 años

“Yo era un niño. Quería firmar por ellos de inmediato. ¡Manchester United! Pero luego mis padres me dijeron: 'Pensemos mejor esto' ", aseguró el central francés en una entrevista a The Athletic.

El artículo sigue a continuación

El Barça se lanzaría por Agüero

Mundo Deportivo asegura que el Barça ya habría dado luz verde a la llegada del argentino, que a sus 33 años será agente libre tras terminar contrato con el Manchester City. La información asegura que el club valora el olfato goleador de Agüero y su gran amistad con Messi.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 13 de mayo de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.