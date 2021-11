Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de noviembre de 2021

'Le Parisien': el PSG no descarta la rescisión del contrato de Sergio Ramos

Según la información del diario francés 'Le Parisien', uno de los periódicos más cercanos al club de la capital francesa, desde la directiva se maneja la opción real de rescindir el contrato de Sergio Ramos, depués de seguir a vueltas con su lesión. "Pero internamente, la confianza que algunos depositaron en el defensa en el momento de su fichaje, o incluso tras su lesión en la pantorrilla unas semanas después, ya no es inquebrantable hoy. Tanto es así que la opción de la rescisión de contrato, aunque no está en la agenda del día, ya no es ciencia ficción, habiendo el PSG integrado el hecho de que pudo haberse equivocado en su elección", informa el diario francés Le Parisien.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 1 de noviembre de 2021. LaLiga avanza y la ventana de fichajes está cerrada, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.