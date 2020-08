Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Mercado: Los mejores fichajes y rumores del día

10.05 horas | Willian Borges sigue sin renovar su contrato con el . El brasileño pretendía dos años de contrato, pero el club de Londres no parece por la labor y parece que, a pesar de los consejos de Frank Lampard, no llega a las peticiones económicas del volante ofensivo. En cambio, según "The Times", todo apunta a que el sí está dispuesto a darle a Willian algo menos de dinero, pero sí le ofrecería tres años de contrato garantizados.

09.30 horas | Ferran Torres ya es nuevo jugador del Man. City. El de Foios se va al equipo de Guardiola por 23 millones de euros más 12 en variables. Además, hoy en "Marca" explica que puso tres condiciones para renovar por el Valencia CF y no se cumplió ninguna: ser capitán del primer equipo, ser uno de los mejores pagados y que fuera a negociar su renovación Peter Lim, para sentirse valorado. Nada de eso pasó y Ferran decidió irse a la Premier League.

08.30 horas | Jorge Jesús acelera para conseguir a para su proyecto. sube su apuesta por Cebolinha y según afirma 'Globoesporte' desde , el equipo luso habría notificado a Gremio dePOrto Alegre que estarían dispuestos a desembolsar 22 millones de euros por el extremo internacional con Brasil. Sería un gran refuerzo para Jorge Jesús.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 5 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí .