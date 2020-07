Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 2 de julio de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Oferta del por Marcos Senesi

16.30 horas | El Sevilla FC se lanza a por Marcos Senesi. Según informa "Estadio Deportivo", el Sevilla FC ha movido ficha presentando una oferta formal por Marcos Senesi, central argentino de 23 años, con pasaporte italiano, que milita en el . Monchi habría presentado una oferta inicial de 15 millones, según el periodista italiano Gianluca Di Marzo, pero ese ofrecimiento habría sido inicialmente rechazado. El jugador también gusta al CF.

Oficial: Achraf Hakimi, nuevo jugador del

16.06 horas | Oficial: Achraf Hakimi, traspasado. Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. El y el Inter de Milán han acordado el traspaso del defensa lateral Achraf Hakimi. En su comunicado, el Real Madrid agradece al jugador "todos estos años de dedicación, profesionalidad y comportamiento ejemplar desde que llegó a nuestra cantera en 2006 y le desea mucha suerte en su nueva etapa". El Inter abonará 40 millones de euros en las arcas madridistas y el jugador firmará por el gigante de Milán por 5 temporadas. Aquí todos los detalles.

Interés del en Todibo y Wagué

15.50 horas | Todibo y Wagué interesan en el fútbol turco. Así lo asegura el diario "Fanatik", que publica que el Fenerbahçe habría mostrado interés en la llegada a sus filas del zaguero Jean-Clair Todibo, que esta temporada jugó cedido en el 04, y también del lateral derecho Moussa Wagué, ambos propiedad del FC . El diario asegura que la realidad económica del Fenerbahce no es boyante pero cree que se podría firmar una cesión.

Emery no será el entrenador del ...ahora

15.37 horas | Unai Emery diría "no" al Benfica. Tras la salida de Bruno Lage del banquillo "encarnado", el Benfica sigue buscando entrenador. "Las Águilas" están peinando el mercado y entre los candidatos aparece el técnico español Unai Emery. Sin embargo, tal y como explica "Récord", Unai no diría "sí" al proyecto deportivo del Benfica, porque no está dispuesto a coger el equipo ahora. Emery sólo aceptaría dirigir la próxima temporada.

El Milán quiere desbloquear la renovación de Donnarumma

15.00 horas | Habrá cumbre por Gianluigi Donnarumma. El portero todavía no ha renovado con el y su contrato termina en junio de 2021. Paolo Maldini, ejecutivo lombardo, está convencido de que retener al guadameta es una prioridad del club 'rossonero' y precisamente por eso, ha convocado al agente del jugador, Mino Raiola, a una cumbre para avanzar en su negociación. El Milán quiere desbloquear su renovación, firmarle más años de contrato y evitar que pueda irse gratis en 2021.

Nkounkou abandona el y ficha por el

14.45 horas | Niels Nkounkou, que militaba en el equpo filial del Olympique de Marsella B, ha escogido firmar su primer contrato profesional, pero con el inglés. Nkonkou ha dejado "tirado" al OM y ha preferido enrolarse en el Everton de Carlo Ancelotti. El lateral izquierdo es otro talento más del fútbol galo que llega libre de contrato.

🇫🇷 | We have signed France U19 left-back Niels Nkounkou on a free transfer from Olympique de Marseille.



Welcome to #EFC, Niels! 💙 — Everton (@Everton) July 2, 2020

Sorpresa de última hora: Olaza seguirá en el

14.10 horas | Giro radical con la situación de Lucas Olaza. Cuando parecía que no había acuerdo con y que el lateral tendría que regresar a su club de origen, resulta que el Celta ha acelerado y ha cerrado su continuidad. Olaza se ha presentado hoy a entrenar en A Madroa y seguirá a las órdenes de Óscar García. Olaza seguirá de celeste lo que resta de temporada y la siguiente.

Campaña estuvo en la órbita del Barcelona

14.00 horas | El Barça preguntó por la situación de José Campaña, jugador del UD. Así lo asegura en su edición digital "Mundo Deportivo", que indica que Campaña estuvo en la órbita del Barcelona, que se interesó en el centrocampista de 27 años que milita en Orriols. Su nombre estuvo sobre la mesa de una secretaría técnica azulgrana que contaba con buenos informes. El jugador también interesa en el Sevilla FC y tiene un gran cartel en

Bruno, en la órbita del Celta de Vigo

13.45 horas | Bruno González, del Levante UD, interesa en Balaídos. Así lo afirma el diario "Superdeporte", que revela que el Celta es uno de los equipos que más interés está poniendo en su contratación. El defensa juega en Orriols y llegó procedente del Getafe. El Celta de Vigo busca un nuevo defensa y Bruno podría ser el elegido.

Guardiola descarta el regreso de Jadon Sancho

13.05 horas | Desde la prensa inglesa se está deslizando la hipotética posbilidad de que Jadon Sancho regresara a Inglaterra y abandonase el . Por no para ir al United, sino para volver al City. La inminente salida de Leroy Sane rumbo al Bayern haría posible el retorno de la joven perla británica, según algunos medios de comunicación. Una posibilidad irreal para Pep Guardiola. El técnico "citizen" ha negado la mayor: "No, no, no. Jadon Sancho decidió irse. ¿Por qué debería volver?". Más claro, el agua.

Zaniolo, en el escaparate...por si quiere el Real Madrid

12.25 horas | La AS pone en venta a Zaniolo. Hace tiempo que el Real Madrid sigue las evoluciones de Zaniolo, un joven talento de 21 años que juega en la AS Roma. Ahora el club romano, en graves dificultades económicas, podría venderle para cuadrar las cuentas, según "Il Corriere dello Sport". La AS Roma calcula que podría tener unas pérdidas de 140 millones de euros y según el citado periódico, si el Real Madrid hace una oferta de 60 millones por Zaniolo, la Roma vendería.

Oficial: Stephy Mavididi ficha por el

12.05 horas | Fichaje en el Montpellier. El club galo ha anunciado en sus redes sociales la contratación del delantero Stephy Mavididi, de apenas 22 años de edad. El punta, en el por la de Turín esta temporada, ahora jugará en Montepellier. El club francés ha pagado 6.3millones de euros por el traspaso del delantero. "Estamos muy contentos de que Stephy haya elegido el MHSC para continuar progresando y afirmarse", dijo el presidente de Montpellier, Laurent Nicollin, en el sitio web oficial del club.

💬 « Une très belle opportunité pour moi »

Stephy Mavididi est Montpelliérain ✍️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



➡ https://t.co/oWGYnPJ7nn pic.twitter.com/G3ayvZygaP — MHSC (@MontpellierHSC) July 2, 2020

Leroy Sane, pasando revisión médica

11.45 horas | Sane ya es del Bayern. Según informa "Sky Sports", Leroy Sané ha pasado esta mañana la segunda parte del reconocimiento médico con el Bayern de Múnich. El jugador, desvinculado ya del de Pep Guardiola, visitó una clínica en Múnich y se hizo una serie de pruebas rutinarias. Está previsto que en próximas horas se haga oficial el anuncio de su fichaje, que se cerrará por 49 millones de euros más otros 11 "kilos" en bonus variables.

El contactó con Marcelo Gallardo

11.05 horas | ¿Un "Muñeco" en Heliópolis? Según información de "Radio Continental", hace varias semanas el Real Betis contactó con Marcelo Gallardo, actual entrenador de , para valorar su posible predisposición para iniciar un ciclo en el club andaluz. Por ahora el estratega argentino permanecerá en su actual cargo en el conjunto "millonario". El nombre que más suena para entrenar al conjunto andaluz es Manuel Pellegrini.

Zidane se olvida del fichaje de Sadio Mane

10.29 horas | Sadio Mane no será jugador del Real Madrid. Así lo asegura "Daily Mail", que considera que el delantero senegalés, el gran sueño de Zinedine Zidane para el Real Madrid, ya no podrá fichar por el conjunto blanco. El motivo, las fuertes pérdidas económicas por culpa del coronaviurs, que han dejado "tocada" la economía madridista. Y sobre todo, la gran irrupción de Vinicius Junior, que le costó 45 millones de euros y es una inversión que desde el club quieren rentablizar al máximo. Zidane tendrá que despedirse de su aspiración de fichar a Mane.

Osimhen, en el radar del Nápoles

10.05 horas | Arkadiusz Milik por Victor Osimhen. Esa es la jugada que podría producirse en Nápoles. El delantero polaco podría acabar fichando por la Juventus, mientras que el nigeriano del podría acabar fichando por el equipo napolitano. La Juve daría 40 millones por Milik y según informa 'Sky Sports' el Lille le ha puesto un precio de salida 70 millones de euros. Sin duda, si la operación acaba cuajando, sería un movimiento realmente importante en el mercado de la

El Everton, el mejor colocado por Coutinho

09.45 horas | Philippe Coutinho sigue sin equipo. Está lesionado y recuperándose en el Bayern de Múnich de una lesión muscular, pero sabe que no seguirá en Baviera. Mientras tanto, el Barcelona estudia en qué equipo poder "colocar" al jugador brasileño la próxima temporada. Uno de los más interesados en su fichaje era el . No obstante, en las últimas horas el Everton parece haber tomado la delantera. El equipo que dirige Carlo Ancelotti es el favorito para fichar a Coutinho, según 'Bleacher Report'.

El Bayern, a renovar a David Alaba

08.25 horas | El Bayerrn inicia conversaciones para que no se marche uno de sus mejores defensas. David Alaba es unas de las piezas clave del equipo termina contrato el próximo 30 de junio de 2021. Precisamente por eso ahora ambas partes han comenzado conversaciones para poder ampliar el contrato del jugador. Según nforma 'Sport Bild' ayer se produjo una reunión entre Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, el director deportivo, Hasan Salihamidzic y el agente de Alaba.Cabe recordar que al lateral se le ha vinculado en los últimos tiempos a equipos potentes, como Real Madrid o Manchester City.

08.00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 2 de julio de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en España o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí .