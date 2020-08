Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 29 de agosto de 2020

11:58 horas | Las llegadas de Timo Werner, Hakim Ziyech y Ben Chilwell, sumadas a la posible contratación de Havertz, ponen al Chelsea en un compromiso económico. Los blues han de balancear cuentas y han puesto en el mercado a Kanté. Según La Gazzetta dello Sport, el club londinese aceptaría ofertas a partir de los 50M€, siendo el Inter uno de los más interesados.

11.31 horas | Tras el partido del de , Memphis Depay aseguró que no ha hablado todavía con Koeman pero mandó un mensaje optimista al asegurar que puede jugar en un grande.

11.05 horas | Lionel Messi sigue resuelto a abandonar el Barcelona. El argentinoconfía en que su situación se pueda reconducir y que tanto el club como él puedan llegar a una entente cordial para abordar su final como jugador blaugrana. Por ese motivo plantea un encuentro con la directiva para salir de una manera amistosa del club

10.50 horas | El quiere llevarse a dos jugadores del . Los turcos pretendeen el traspaso de Nikola Kalinic y también la cesión de Antonio Montero. Por el croata el Atleti está pidiendo 3 millones de euros para dejarle salir, mientras que por el defensa español, el cuadro colchonero accedería a una cesión, como el curso pasado con el Deportivo de La Coruña.

10.30 horas | El Chelsea hará oficial el fichaje de Kai Havertz por el cuadro londinense. Según la prensa inglesa, el Leverkuen acabará recibiendo finalmente menos de 100 millones de euros por el juagdor alemán. En concreto, según 'The Guardian', finalmente el traspaso se llevaría a cabo por 90 millones

10.00 horas | Claudio Bravo será nuevo portero del Real . Su fichaje será inminente y se hará oficial en las próximas horas. Después de cuatro años en el regresaría al fútbol español para ser uno de los referentes del cuadro de Manuel Pellegrini.

09.00 horas | Era un secreto a voces y estaba acordado, pero su fichaje no había sido oficial hasta hace unas horas. El ha oficializado el fichaje del delantero Rodrigo Moreno, que jugará en Elland Road a las órdenes de Marcelo Bielsa. Firma cuatro años y dejará en caja del unos 35-40 millones de euros.

