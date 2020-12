El se ha interesado en Adama Traoré según afirma "90min". El delantero español de los no termina de firmar la renovación de su contrato y podrían estar abiertos a un posible traspaso para uno de los jugadores de moda del fútbol inglés, cuya crecimiento ha aumentado tras debutar con la selección española.

Al interés del Olympique de por convencer a Giroud de la conveniencia de volver al fútbol francés para ser titular indiscutible y poder asegurar su presencia en la Euro, se une ahora el Inter Miami de Beckham quien ha puesto sus ojos en el veterano delantero del que podría salir en este mercado de invierno. Pese a sus 34 años, el delantero podría unirse con su compatriota Blaise Matuidi.

Así de claro lo tiene Víctor Sánchez, quien jugó a las órdenes del entrenador argentino. "Mauricio Pochettino terminará entrenando al Real Madrid en algún momento de la carrera”. Desde que saliera del no ha vuelto a entrenar y ha sonado ya varias veces para sustituir a Zidane cada vez que el francés ha estado contra las cuerdas.

El Milan, que sigue imbatible en la , busca un reemplazo para Ibrahimovic con problemas físicos, y de paso, que le pueda dar un relevo al veterano delantero. Según "TuttoSport" al margen de Llorente se habría fijado en Antiste futbolista del de tan solo 18 años pero con gran poryección.



Se ha hecho oficial el fichaje del centrocampista danés al club bergamasco, que pagará diez millones de euros al Genk. El jugador de 20 años se une al club italiano tras su paso por el fútbol belga donde pese a su corta edad jugó 130 partidos con y marcó seis goles

El técnico de la Atalanta no ha incluido al centrocampista argentino para jugar ante el y, tras la ruptura entre los dos, este medio ha podido saber que el Milan y el Inter son los dos equipos mejor posicionados para ficharle en invierno, aunque el tampoco le pierde de vista.

Es bien sabido que la vecchia signora peina el mercado en busca de delantero centro y según 'Tuttosport' valora la posibilidad de incorporar al español del Nápoles, que se encuentra a un paso de la a la espera de que abra el mercado de invierno.

Lluís Carreras ha sido presentado como director de fútbol de la candidatura a la presidencia del promovida por Toni Freixa y ha descartado el regreso de Neymar en caso de victoria en las urnas. Freixa ña añadido que "a Neymar hay que decirle que no".

Según 'Mundo Deportivo' los red devils consideran que la incorporación de Amad Diallo a cambio de 20 millones de euros procedente del Atalanta no peligra ni siquiera frente a las nuevas medidas consecuencia del brexit y que y que entrarán en vigor el 31 de diciembre.

En declaraciones a la , la leyenda del fútbol alemán asegura que "la positividad que irradia se refleja en el equipo y por ello pienso que llegado el momento, Haaland no jugará más para el y dará el siguiente paso porque ya está preparado y estamos orgullosos de tenerle en la Bundesliga".

Todo hace indicar que Julian Draxler abandonará el PSG en el mes de enero. Así lo asegura 'Bild', que recalca que el conjunto parisino trata de sacar algo de rendimiento económico a un futbolista que termina contrato el próximo 30 de junio.

Apunta 'The Sun' que PSG y Chelsea siguen muy interesados en hacerse con los servicios de Jan Oblak. El esloveno, clave en el equipo de Simeone y con contrato hasta 2023, es muy difícil que se mueva del equipo, ya que los rojiblancos, según esta información, se niegan a negociar ningún traspaso por su guardameta.

El delantero no está teniendo demasiados minutos en el Newcastle y parece que Sam Allardyce ha pedido su fichaje para reforzar a su nuevo equipo en el próximo mercado invernal.

Según El Desmarque, el entrenador del club gaditano, Álvaro Cervera, ha pedido el fichaje del centrocampista del pero el club azulón no pondrá fácil su salida a pesar de que no es la primera opción de Bordalás en la medular.

The Times avanza que el club de quiere renovar al defensa francés que ficharon procedente del Barcelona y cuyo contrato expira en 2023.

Un fichaje para los despachos. El Real Madrid ha hecho oficial este martes que Iker Casillas volverá a trabajar en el club y se incorpora al equipo directivo del club blanco. Concretamente, el que fuera portero seguirá su carrera profesional trabajando en la Fundación del club después de que anunciara su retirada el pasado 4 de agosto.

Ilbianconero, medio especializado sobre la Juventus, ha publicado en las últimas horas que el club italiano quiere también al delantero holandés, que no pudo recalar en el Barça el verano pasado por los problemas económicos del club. Es una petición expresa de

The Sun asegura este martes que el Arsenal está interesado en intentar el fichaje del malagueño este mes de enero. Isco ya ha expresado al Real Madrid que quiere marcharse ante su falta de minutos y los Gunners son expertos en pescar en Chamartín tras las llegadas de Ozil y Dani Ceballos.

El lateral derecho español de 35 años seguirá jugando en una temporada más y ha renovado su contrato con el Sao Paulo hasta febrero de 2021.

The Sun asegura que los reds no se plantean dar salida al egipcio a pesar de que en los últimos días haya dejado dudas sobre si su futuro pasará por seguir en Anfield Road las próximas temporadas.

Según AS, Manchester United, , Chelsea, Barcelona, Real Madrid y PSG van a pelear el fichaje del defensa del Bayern de Múnich, que termina contrato y el club alemán ha confirmado que ha rechazado renovar.

𝐃𝐎𝐍𝐄 𝐃𝐄𝐀𝐋



has acquired defender José Antonio Martinez from SD Eibar on a permanent transfer.