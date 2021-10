Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de octubre de 2021

Aficionados piden a Florentino el fichaje de Mbappé

¡Ficha a Mbappé! -Florentino Pérez acude al Clásico de filiales en el Di Stéfano y la gente pide por el delantero del PSG. Así reaccionaba el presidente del Real Madrid...

'¡Ficha a Mbappé!' - Florentino Pérez acude al Clásico de filiales en el Di Stéfano y la gente pide por el delantero del PSG. Así reacciona el presidente del Real Madrid...



📽️ @Rafa9Mainez pic.twitter.com/DvmyZWbxxy — Goal España (@GoalEspana) October 16, 2021

El presidente del Lille ha confesado públicamente que si le llegara una buena oferta por el centrocampista luso Renato Sanches, estaría abierto a traspasarlo. El aún joven futbolista que ha destacado más en su selección que en los equipos por los que ha pasado estaría en el radar de un trío de grandes clubes europeos, a la espera de qué es de su futuro. Estos equipos serían el Liverpool, la Juventus y el FC Barcelona. De su posibilidad de convercer al máximo mandatario del Lille y de llegar a un acuerdo con Jorge Mendes, agente del jugador, dependería que Renato Sanches cambiara próximamente de aires. Lo que sí es cierto es que los tres conjuntos involucrados tienen necesidad de conseguir algún activo que aporte músculo y equilibrio en la medular.

Simone Inzaghi quiere reponer la marcha de Romelu Lukaku al Chelsea de la mejor manera posible dentro de las posibilidades del Inter de Milán y para ello ha pensado que el madridista Luka Jovic debe ser el ariete que llegue a la capital de Lombardía. El delantero balcánico costó algo más de 60 millones de euros al Real Madrid hace tres años y su ficha es elevada pero desde el Inter confían en poder satisfacer los deseos de su técnico vía cesión.

El delantero más goleador del último bienio en Europa, y uno de los futbolistas más destacados de la última década, se habría ofrecido al Real Madrid según informa el "Diario AS".

El polaco, que ya fue objeto del deseo de los blancos en el pasado, parece no estar muy contento con los rumores que han salido que pondrían al Bayern de Múnich entre los que estarían intentando pujar por Eling Haaland. A pesar de sus 33 años, el delantero del conjunto bávaro está atravesando un momento muy dulce en su carrera y pensar en que formara una dupla con el francés Karim Benzemá, y quizá Mbappé, haría soñar con lo más alto a la afición del Bernabéu.

Gary Neville no tiene pelos en la lengua y ha pronosticado que Mohamed Salah no continuará en el equipo de Klopp la próxima temporada. El que fuera defensa del Manchester United de la época dorada de Alex Ferguson ha declarado que cree que Salah abanadonará próximamente el Liverpool y fichará por uno de los "grandes de fuera de Inglaterra". Siempre según Neville, los reds no dispondrían de dinero para invertir en el sueldo del delantero egipcio y este buscaría, por tanto, otras entidades del continente que desembolsaran lo que él considera que vale.

Jordi Moix: “La auditoría ‘forensic’ rastrea si hay algo raro, pues no encontrarán nada raro”

El exvicepresidente económico del Barcelona defiende la gestión de la junta de Bartomeu en una entrevista para Goal. AQUÍ, todas sus declaraciones...

Dani Alves: "Si el Barça cree que me necesita, sólo tiene que llamarme"

Así lo aseguró el brasileño en "Sport". Y agregó: "Puedo aportar en cualquier lugar, pero más en el Barça por la cantidad de jóvenes que hay ahora”.

De todos modos, el lateral no está hoy en los planes del club catalán.

El Milan renueva a Alexis Saelemaekers

El Milan ha anunciado este viernes la renovación del contrato de Alexis Saelemaekers, futbolista que vestirá los colores del equipo italiano hasta junio de 2026.

Reinforcing the Rossonero bond, Alexis is here to stay 🖊️



Un legame rossonero sempre più forte: avanti insieme, Alexis! 🤝 #SempreMilan pic.twitter.com/19zBdnm2Oa — AC Milan (@acmilan) October 15, 2021

El City medita lanzarse a por Haaland

El Manchester City tiene los fondos necesirarios que les permitirán unirse a la pelea por fichar a Erling Haaland en el verano de 2022, según "talkSPORT".

El delantero del Borussia Dortmund es buscado por los principales equipos de toda Europa y los campeones de la Premier League, que no gastaron mucho en un goleador en la última ventana, están listos para lanzarse.

Pedri firma su renovación hasta 2026 y Laporta lo ve toda la vida en el Barça

"Mi ilusión es estar aquí muchos años. Para mi es un sueño. Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero es el club más grande del mundo, se va a levantar y vamos a conseguir grandes cosas", aseguró el jugador antes de que el presidente Joan Laporta apostillara que "lo queremos toda la vida en el Barça. Este es el mensaje principal. Este es el valor, pero Pedri vale mucho más".

El Betis piensa en Jeremie Boga

Según "Radio Bética", el Betis se ha interesado en el fichaje de Jeremie Boga. El extremo, que ya conoce LaLiga tras jugar en las filas del Granada, queda libre en el Sassuolo, donde ha mostrado su mejor nivel y los verdiblancos lo buscan como un fichaje a coste cero.

El Barça se fija en Lingard

El Barcelona está monitoreando la situación de Jesse Lingard con miras a una transferencia gratuita el próximo verano, afirma el "Mirror". El contrato de Lingard expira en Old Trafford el próximo verano y, según los informes, no está seguro de si extenderlo debido a la falta de oportunidades del primer equipo. Esto significaría que podría hablar con clubes no ingleses en enero sobre un acuerdo con el Barça interesado en medio de sus problemas financieros.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 16 de octubre de 2021. LaLiga ya empezó y la ventana de fichajes se cerró, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.