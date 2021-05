Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 10 de mayo de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 10 de mayo de 2021

Pirlo seguirá en la Juventus al menos ante el Sassuolo

La Juventus ha confirmado su confianza en Andrea Pirlo para el partido del miércoles ante el Sassuolo. El objetivo de la Juventus es mantener a Pirlo como técnico hasta el final de la temporada. Entonces, sobre todo si no se clasifica para la próxima Champions League, es muy probable que la Juve cambie de entrenador.

Cavani renueva con el United hasta 2022

El uruguayo ya ha llegado a un acuerdo para quedarse una temporada más en Old Trafford. Según Fabrizio Romano, la presión de Solskjaer ha sido clave para que se pudiera cerrar el acuerdo tras anotar 15 goles en 35 encuentros esta temporada.

Javi Martínez habla de su futuro tras dejar el Bayern

"Estoy abierto a todas las direcciones y estoy buscando la mejor opción para mí. No lo sé todavía, tomaré esta decisión en casa en Ayegui este verano. Primero me concentraré en los dos últimos partidos y en mi despedida. Mis piernas deciden. ¿Un año, tres, 10? Eche un vistazo. Pero también quiero estar bien físicamente cuando termine mi carrera", dijo Martínez a Kicker sobre sus planes futuros.

Salah descarta volver al Chelsea

No hay posibilidad de que Mohamed Salah vuelva sobre sus pasos y regrese al Chelsea en el próximo mercado de fichajes, afirma The Athletic. Se ha rumoreado un sorprendente regreso a Stamford Bridge para el delantero egipcio, pero el Liverpool no quiere desprenderse de un activo preciado, particularmente en un acuerdo que involucra a un rival nacional.

El Dortmund no escuchará ofertas por Bellingham

El Borussia Dortmund considera que Jude Bellingham es "intocable" y no escuchará ofertas, afirma Fabrizio Romano. El jugador de 17 años ha despertado el interés del Chelsea, pero el club de la Bundesliga no tienen intención de separarse del centrocampista internacional de Inglaterra.

El incierto futuro de Dembélé en el Barça

Según Sport, la situación del extremo francés es incierta después de que no haya sido titular en los últimos seis partidos y podría cambiar su situación de cara a que sea declarado intransferible el próximo mercado de verano.

El City quiere a una perla del Espanyol

El Manchester City está en la pole position para fichar al adolescente del Espanyol Mateo Fernández, según The Sun. Pep Guardiola está ansioso por traer al joven de 17 años mientras busca refuerzos de ataque antes de la partida de Sergio Agüero en el verano y el City confía en que esta promesa tiene la capacidad técnica para ser protagonista en la Premier League.

En Francia dan por estancada la renovación de Mbappé

La renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain están paradas, según Telefoot. El contrato del jugador de 22 años expira en 2022 y ha estado muy vinculado con el Real Madrid. Neymar se comprometió con nuevos términos hasta 2025 la semana pasada, pero el futuro de Mbappé permanece en el aire de cara a la ventana de fichajes de este verano.

El Barça volvería a la carga por Lautaro

El Barcelona está listo para reavivar su interés en Lautaro Martínez del Inter, según informa Calciomercato. Los catalanes intentaron y no pudieron fichar al delantero argentino el verano pasado, pero ahora planean lanzar una oferta de verano de 60 millones de euros. El Inter podría estar abierto a la oferta en medio de su crisis financiera, pero Lautaro ha insistido en que está contento en San Siro con su contrato hasta 2023.

El artículo sigue a continuación

El Athletic anuncia la salida de Iago Herrerín

ℹ️ Iago Herrerín dejará el Athletic Club al finalizar la temporada.



🔴⚪️ 8 temporadas y 119 partidos como león.



🍀 Eskerrik asko eta zorte on, Iago‼️ #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/ui7pglEAbs — Athletic Club (@AthleticClub) May 10, 2021

El conjunto rojiblanco ha anunciado que el portero se marchará al final de la presente temporada tras finalizar su contrato. El portero de 33 años se va a quedar como agente libre y podrá buscar equipo este verano.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 10 de mayo de 2021. El lunes 1 de febrero cerró la ventana de mercado invernal en España y ya no se podrán volver a inscribir jugadores hasta el próximo 1 de julio, pero el mercado se sigue moviendo.