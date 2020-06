Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 27 de junio de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

El confirma su primera salida

23.21 horas | El Liverpool ya piensa en la próxima temporada y en cómo reforzar un equipo que aspira a dominar en los próximos años. De momento, los reds han confirmado que Clyne no seguirá en el club.

La se suma a la puja por Aubameyang

22.47 horas | El futuro de Aubameyang parece cada vez más lejano al . Según Le10 Sport, la Juventus ha decidido que el gabonés sea la alternativa a Milik si el polaco finalmente no llega a Tur

Solskjaer descarta la salida de Pogba

22.13 horas | Paul Pogba no saldrá del . Así de tajante se ha mostrado Solskjaer en sala de prensa tras la victoria de los red devils ante el Norwich en la .

El podría ofrecer a Stones por Holgate

21.42 horas | Un posible trueque ofrece el cuadro de Guardiola. El defensa del , Mason Holgate, ha destacado en el cuadro de los 'toffees' y eso ha llamado la atención del Manchester City. Según informa 'Football Insider', el cuadro al que dirige Guardiola podría ofrecer como moneda de cambio a John Stones, que no ha terminado de brillar en el cuadro del Ettihad y que volvería a su antiguo equipo.

Achraf, muy cerca del Inter por 40 millones

20.57 horas | El traspaso podría hacerse oficial en los próximos días . La situación de Achraf ha cambiado de forma radical. Según apunta 'Calciomercato', el lateral pondrá rumbo al Inter por 40 millones de euros y 5 en variables. Indican en que no hay opción de recompra por parte del y que todo se hará oficial en los próximos días.

Upamecano, en el radar del

20.30 horas | El defensa del Leipzig, en la lista del cuadro inglés . Dayot Upamecano es una de las grandes figuras del , y su rendimiento ha quedado más que acreditado esta temporada. Es por ello que el Chelsea se ha fijado en él para la defensa de la próxima temporada, según apunta 'The Sun'. No lo tendrán fácil, ya que equipos como el Real Madrid o el Bayern tienen al defensa en su punto de mira.

Eluyonoussi, objeto de deseo del y el

20.00 horas | Tanto béticos como escoceses quieren hacerse con los servicios del jugador del . El extremo del Southampton, cedido por el Celtic FC, podría salir del club gaélico en verano, y según apunta 'Football Insider', tanto el Betis como el Celtic estarían pujando para hacerse con sus servicios.

El Real Madrid espera ofertas por Achraf

19.27 horas | El lateral será una de las piezas más codiciadas del verano. Achraf ha dejado el Dortmund y ha vuelto al Real Madrid... de momento. Después de la oferta del Inter, el cuadro blanco espera poder hacer caja por el lateral y ha rechazado la existencia de la oferta milanista. Son conscientes de que el City o el Bayern quieren a Achraf, que no quiere ser suplente, y espera poder obtener la máxima cantidad de dinero posible.

El futuro de James, más en el aire que nunca

19.00 horas | El colombiano incluso podría quedarse en el Real Madrid . Según afirmó el padrastro del mediocampista, Juan Carlos Restrepo, en el programa 'El Corrillo de Mao', James podría continuar en la capital de . "El representante de James ha tenido ofertas de muchos clubs europeos, españoles y asiáticas pero, James está hoy por hoy en el Real Madrid y está concentrado en aportar lo máximo a la institución y la selección. Tiene contrato hasta el verano del 2021 con el Real Madrid, pero en diciembre pues se planteará si continuar ahí o buscar otros horizontes. James confía en su talento independiente del míster que este en el equipo", expresó.

Bakayoko, el 'plan B' del si falla Ndombelé

18.27 horas | El cuadro parisino sigue estudiando sus opciones. Según informa 'Le Parisien', el PSG se ha fijado en el centrocampista del Chelsea en el caso de que su primera opción, el centrocampista del , falla y no consiguen hacerse con sus servicios.

Escalante se marcha a la y no volverá a jugar con el

18.00 horas | Al finalizar su contrato el martes, el medio no volverá a ponerse la elástica armera . Gonzalo Escalante ya ha jugado su último partido con la camiseta del Eibar. El centrocampista se marcha a la Lazio después de que finalice su contrato, el próximo 30 de junio, y tras no llegar a un acuerdo con el conjunto armero, según informa Mundo Deportivo. Deja así Eibar tras cinco años en los que ha sido una parte importante de los éxitos eibarreses.

Arthur y Pjanic pasarán este domingo reconocimientos médicos con la Juventus y el Barça

17.40 horas | Ambos jugadores viajarán mañana a y Turín. Como ha podido confirmar 'Goal' , Arthur y Pjanic viajarán a la ciudad italiana y a la Ciudad Condal, para pasar sus respectivos reconocimientos médicos con el cuadro blaugrana y la 'Vieja Señora'. De hecho, el brasileño viajará directamente desde Vigo, cuando finalice el encuentro ante el de Vigo.

Robben regresa al fútbol

17.20 horas | El extremo vuelve al Groningen, su primer equipo. Arjen Robben regresa al fútbol. El extremo holandés ha sorprendido cuando el Groningen, su primer equipo, ha anunciado la vuelta del ex de Real Madrid o Bayern a los terrenos de juego. Hay que recordar que el futbolista se retiró en 2019, y poco más de un año después, se vuelve a vestir la elástica de un club.

Mourinho piensa en Alexis

17:01 horas | Mou, a por un exazulgrana La web 90min desvela el interés de Mourinho por Aléxis Sánchez. El técnico del Tottenham repescaría al chileno, ex del Barcelona entre otros equipos, para convertirle en un refuerzo de lujo en las filas del conjunto londinense.

De este modo Alexis abandonaría el Inter, donde estaba cedido, para recalar en un Tottenham que aspira a reconstruir sus filas para volver a luchar por la Premier League.

Payet se queda en el Olympique bajándose el sueldo

16:35 horas | Payet renueva hasta 2024. El Olympique de consiguió retener a su estrella, Dimitri Payet quien renovará su contrato hasta 2024 tras aceptar reducir su salario a la mitad. Ese porcentaje podría verse reducido aún más si no juega el número de partidos pactados.

Achraf deja el Dortmund y vuelve al Madrid

15:53 horas | Achraf vuelve al Madrid... ¿para quedarse? El director deportivo del , Michael Zorc, confirmó la marcha de Achraf Hakimi tras el final de la temporda. El internacional marroquí volverá al Real Madrid pese a los esfuerzos del equipo alemán por comprarle, ya que estaba cedido. Ahora queda por ver si el lateral peleará con Carvajal (¿y Odriozola?) por la titularidad o es vendido al Inter como se viene barruntando.

Todibo, ¿Premier o Liga?

15:07 horas | Todibo, el próximo en hacer las maletas. El Barça sigue trabajando en la confección de su plantilla de cara a la temporada que viene y al margen de la salida de Arthur, que podría irse a la Juventus de donde llegaría Pjanic , el siguiente que puede dejar Barcelona es Todibo quien gusta a varios equipos de la Premier. Mundo Deportivo explica que Southampton, y quieren al jugador azulgrana cedido en el 04. y Colonia también le siguen la pista. Rafinha, también en el disparadero de salida.

Guiño de Klopp a Sancho... pero realista

14:32 horas | Klopp elogia al del Dortmund. El entrenador del Liverpool tiró los tejos a Jadon Sancho, uno de los grandes nombres para este mercado de fichajes y al que se le vincula con el Manchester United a cambio de más de 100 millones de euros. El técnico red afirmó que "a Sancho le quedaría muy bien la camiseta roja, pero creo que este movimiento no se hará este verano. Es un jugador muy interesante y si llega al Liverpool yo sería el más sorprendido".

Tuchel lamenta la salida de Cavani, Meunier y Kouassi

13:51 horas | Primeras palabras de Tuchel a las salidas en el PSG. Thomas Tuchel, entrenador del PSG ha lamentado que Cavani, Meunier y Kouassi hayan confirmado su adiós al PSG el 30 de junio cuando terminan sus contratos.

"Estoy triste, era un grupo fuerte y unido y vamos a tener que afrontar partidos clave sin estos jugadores importantes. Es raro de entender, es una mezcla de muchas cosas".

Zidane sorprende al hablar de su 'jubilación' en el Madrid

13:12 horas | Sorpresa en la respuesta de Zidane. En la rueda de prensa previa al vs. Real Madrid, Zidane fue preguntado por Ramos y aseguró que "espero que siga hasta el final de su carrera. Yo no voy a entrenar 20 años, me voy a retirar antes" .

El Dortmund, confiado en que Sancho se quede

12:46 horas | Kehl, peso pesado del Dortmund, espera que Sancho se quede. El exjugador del Dortmund y actual Jefe del Área de Licencias rompió una lanza por Favre y se mostró confiado en retener a Sancho, por el que suspiran desde : "Esperamos que Jadon juegue en BVB la próxima temporada y todos estaríamos muy contentos con la calidad que le da a nuestro equipo y las diferencias que hace".

Abelardo, destituido del Espanyol

12:15 horas | Abelardo deja de ser entrenador del Espanyol. El conjunto 'periquito' ha anunciado el despido de Abelardo como entrenador perico . El anuncio llega a pocas horas de que se enfrenten al Real Madrid en la jornada 32 y tras una serie de malos resultados que mantienen al club barcelonés en la parte baja de la tabla.

Rufete, Director Deportivo del club, se hará cargo de manera interina del equipo.

Maradona quiere fichar a Ronaldinho

11:53 horas | ¿Ronaldinho descolgando las botas? Según el diario El Día, Maradona quiere convencer a Ronaldinho para que descuelgue las botas y se ponga a sus órdenes jugando en La Plata. El ex del Barcelona estaría planteándose volver a los terrenos de juego a sus 40 años, aunque sigue bajo arresto domiciliario en .

De completarse sería todo un bombazo la vuelta del Gaucho al fútbol y más, para ponerse a las órdenes de otro genio como Maradona.

El Marsella de Villas-Boas, de pesca en el Bayern

11:15 horas | ¿Cuisance, de vuelta a ? Según informa L'Equipe, el técnico luso busca un refuerzo para su Olympique de Marsella de cara a la que será su segunda temporada en el banquillo y ha puesto sus ojos en Michaël Cuisance, jugador del Bayern de Múnich.

El joven francés, que apenas ha gozado de oportunidades en el conjunto muniqués, podría retornar a Francia para seguir formándose y contar con minutos. Pape Gueye, del Le Havre, también está en la agenda del cuadro marsellés.

El , a por un jugador del Madrid

10:34 horas | Óscar, cedido en el , en la órbita del Villarreal. Uno de los jugadores más cotizados por su precio y rendimiento en esta Liga es Óscar Rodríguez, el canterano del Real Madrid que está deslumbrando en en Leganés de Aguirre. El Villarreal, siempre atento a jugadores para ese fútbol de toque y calidad, se ha interesado por él y ya sabe que el Real Madrid no le dejará ir por menos de 10 millones de euros por el 50% del pase y siempre con opción de recompra tal y como avanza Marca.

Su representante es René Ramos, hermano del capitán del Real Madrid, con quien ya se han puesto en contacto desde la ciudad castellonense para entablar conversaciones y hacerse con uno de los jugadores de más calidad de .

Órdago del Bayern al City por Sané

9:54 horas | 40 millones o nada por Sané. El Bayern no quiere tirar la casa por la ventana y no hará ninguna locura con un desembolso desorbitado por Leroy Sané y se plantan en los 40 millones ofrecidos al City.

Saben que el futbolista quiere jugar en el Bayern y que acaba contrato en 2021 por lo que el City o acepta la oferta ahora o verá cómo aguardan una temporada más para llevárselo gratis, según la información de Sport1.

Sarri habla sobre el futuro de Pjanic

9:13 horas | Sarri no está preocupado por el caso Pjanic. Maurizio Sarri explicó en Sky Sport Italia que “no sé si Pjanic ya no jugará con la Juventus, no he recibido ninguna comunicación".

En la rueda de prensa posterior a la victoria de la Juve ante el Lecce (4-0) fue cuestionado por el trueque entre Arthur y Pjanic y afirmó que “no estoy preocupado por esto. Él estará con nosotros hasta finales de agosto. Espero que se quede con nosotros incluso más allá de eso, pero estas son decisiones que se tomarán en una etapa posterior".

La , en la terna por Cavani

8:39 horas | La Roma a por Cavani. Según Calciomercado.it la Roma también se suma a la puja por hacerse con los servicios de Edinson Cavani. El uruguayo, quien acaba contrato con el PSG con el que no renovará, está deshojando la margarita para elegir equipo de cara a la próxima temporada. Inter, y Atlético de Madrid , son los que más interés han puesto en el charrúa.

08.00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 27 de junio de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en España o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí.