Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 13 octubre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Aquí podrás ver la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 13 de octubre de 2020. El mercado volverá a abir el próximo 4 de enero pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder fimar jugadores.

En siguen colocando a Thauvin en el

Footmercato apunta que el Sevilla sigue la situación del extremo francés del Olympique de , que termina contrato en 2021 y podría dejar su club a buen precio en las dos próximas ventanas de fichajes si no renueva.

Las gangas que busca el Barça en enero

Sport asegura que el Barça no se ha olvidado de Eric García, Wijnaldum y Memphis Depay a pesar de que no los ha podido fichar este verano. Los tres jugadores terminan contrato en junio de 2021 y podrían salir a bajo coste.

Haaland ya es objetivo prioritario del

Según Marca, el delantero noruego de 20 años sigue seduciendo a los técnicos del Real Madrid, que ya se plantean seriamente su fichaje, que creen que sería más sencillo de cerrar en verano de 2021 que el del otro grna objetivo del club: Mbappé.

Kanté quiere dejar el y sueña con el Real Madrid

La tensión entre N'Golo Kante y Frank Lampard podría hacer que el internacional francés abandonara el Chelsea y le seduce marcharse al Real Madrid. Le Parisien informa que Lampard no permitió que Kante se perdiera un entrenamiento para ir la boda de un amigo. La publicación francesa afirma que Kante 'sueña' con mudarse al Bernabéu, pero los campeones de La Liga aún no han mostrado ningún interés en el ex jugador del .



Kante tiene un contrato hasta finales de 2023 pero podría salir el próximo verano.

Juan Mata dijo no a una oferta millonaria

El mediocampista del , Juan Mata, rechazó su marcha a Arabia Saudita, según Sport. Al español le ofrecieron másde 20 millones por año en un club árabe, pero rechazó la porpuesta a pesar de entrar en el último año de su contrato en Old Trafford.

La volverá a ir a por Milik

La Roma ha revivido su interés en el delantero del Arkadiusz Milik, según el Corriere Dello Sport. Los dos clubes llegaron a un acuerdo a principios de este verano, pero la transferencia del jugador de 26 años nunca se concretó. La Roma confía en llevar a Milik a sus registros en la ventana de transferencia de enero, seis meses antes de que expire su contrato actual con el Napoli.