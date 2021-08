Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 21 de agosto de 2021

La mutación del mercado: LaLiga pierde poder

De los 20 fichajes más caros del presente verano, sólo en uno participa el fútbol español como comprador: Rodrigo de Paul, al Atlético de Madrid. AQUÍ, MÁS INFORMACIÓN.

Oficial: Andreas Pereira, cedido al Flamengo por el United

Es oficial: el Flamengo ha anunciado este viernes la llegada de Andreas Pereira hasta junio de 2022, cedido del Manchester United.

Mengo é paixão, religião! A Nação te espera de braços abertos. Seja bem-vindo, Andreas Pereira! #NasciFlamengo pic.twitter.com/CNj9PXhNkU — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2021

Mamadou Sylla, nuevo jugador del Alavés hasta 2024

✅ El Deportivo Alavés cierra el fichaje de Mamadou Sylla 🤝



ℹ️ El delantero senegalés procede del @GironaFC y firma hasta 2024 👍



Ongi etorri, Mamadou‼️#GoazenGlorioso 🦊 — Deportivo Alavés (@Alaves) August 20, 2021

Jakub Jankto, nuevo jugador del Getafe

OFICIAL | Jakub Jankto nuevo futbolista del Getafe.



¡Bienvenido a la familia azulona! 💙#JanktoAzulon pic.twitter.com/XoWeh35gkN — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 20, 2021

Odegaard y su salida del Madrid: "Todo lo que están diciendo no es la verdad"

El noruego, que se marcha del Real Madrid para volver al Arsenal, se despidió con una carta del club español en la que asegura que "todo lo que están diciendo" sobre su salida del Bernabéu "no es la verdad":

"Hace más de 6,5 años firmé por el Real Madrid y cumplí un sueño grande. Poder vestir la camiseta blanca, jugar en el Bernabéu y jugar la champions con el Madrid. No puedo ser más orgulloso. Vine con 16 años y he tenido la oportunidad de aprender de los mejores del mundo y mis ídolos. He aprendido muchísimo y he disfrutado el camino. Estoy agradecido de todo lo que me ha pasado y todo lo que he aprendido. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han ayudado a mejorar y crecer por Madrid. Entrenadores, compañeros, fisios, gente del club y la afición.

Gracias! He pasado momentos buenos y momentos malos, como siempre en la vida y en el fútbol. Me lo ha hecho mucho más fuerte y más preparado para lo que viene. Estos días se hablan mucho sobre mi y mis motivos por salir. Solo quiero decir que casi todo lo que están diciendo no es la verdad. Para mi es una pena que la prensa digan cosas que no es cierto, porque mucha gente piensa sinceramente que sea así. Yo tengo mis motivos, yo se lo que es la verdad y lo que ha pasado y por eso creo que es para lo mejor. Gracias".

Marcus Thuram, en el radar del Inter

Según informa "Sky Sports", el Inter está negociando por Marcus Thuram, delantero del Borussia M'Gladbach. La primera oferta, de 20 millones de euros, estaría cerca de lo que pide el equipo germano, que es 30 millones de euros, por lo que podrían ponerse de acuerdo en 25.

Guardiola descarta al City en la puja por Lewandowski

La posible salida de Robert Lewandowski es un asunto que ha revolucionado el mercado de fichajes. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, ha hablado sobre la posibilidad de que el delantero pudiera llegar al cuadro inglés.



"Pasemos a la siguiente pregunta. Lewandowski es un jugador demasiado importante para el Bayern y se quedará en el Bayern de Múnich", expresó.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 21 de agosto de 2021. LaLiga ya empezó, pero la ventana de fichajes estará abierta hasta el día 31 del octavo mes del año. Los movimientos no se detienen y te lo contamos todo...